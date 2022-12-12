Лунная миссия "Ориона" обнадёжила НАСА

Американское аэрокосмическое агентство НАСА успешно завершило первый испытательный полёт к Луне в рамках программы «Артемида». Корабль «Орион» совершил несколько оборотов вокруг естественного спутника Земли, приблизившись на 130 км к поверхности. После этого аппарат благополучно вернулся, сбросив 9-тонную спускаемую капсулу, где в будущем мог бы разместиться экипаж астронавтов, в воды Тихого океана недалеко от берегов Калифорнии.

Я думаю, никто из нас и не мог предположить, что миссия пройдёт настолько хорошо. Но мы провели очень успешные летные испытания. Теперь у нас есть основная транспортная система для полётов в глубокий космос. Мы еще не изучили все полученные данные, мы сделаем это в ближайшие дни и недели и полностью осознаем и оценим, какие у нас есть возможности. Майкл Сарафин руководитель программы НАСА «Артемида»

Следующий этап программы «Артемида» – облёт Луны с экипажем на борту. Миссия намечена на весну 2024. Предполагается, что ещё через год удастся совершить высадку, а с 2027 начнётся установка модулей космической станции на орбите Луны и подготовка к созданию постоянной базы на поверхности спутника.