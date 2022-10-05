В этом году Нобелевская премия в области химии присуждена за работу в области молекулярной химии и создания инструментов для создания молекул, а также работу в области биоортогональной химии.

Лауреатами стали Каролин Бертоцци (США), Мортен Мелдал (Дания) и Бэрри Шарплесс (США). Как сказано в решении жюри, Шарплесс и Мельдаль заложили основы для проведения более функциональных опытов. Исследования Бертоцци помогают, в частности, увеличить эффективность борьбы с онкологией.

Для Бэрри Шарплесс это уже вторая Нобелевская премия – в 2001 году Комитет отметил его заслуги в разработке хиральных катализаторов, используемых в фармацевтической промышленности.

Торжественное вручение дипломов, медалей и денежного вознаграждения состоится в Стокгольме 10 декабря.