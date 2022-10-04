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Швеция
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Нобелевку по физике получили француз Ален Аспект, американец Джон Клаузер и австриец Антон Цайлингер

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 Euronews
Члены нобелевского комитета по физике объявляют лауреатов премии за 2022 год
Члены нобелевского комитета по физике объявляют лауреатов премии за 2022 год   -   Авторское право  Jonas Ekstromer / TT NEWS AGENCY via AP

Шведская королевская академия наук приняла решение присудить Нобелевскую премию по физике за 2022 год французу Алену Аспекту, американцу Джону Ф. Клаузеру и австрийцу Антону Цайлингеру.

Нобелевская премия в этом году присуждена за "эксперименты с запутанными фотонами, установление принципа нарушения неравенств Белла и первенство в создании науки о квантовой информации", как поясняет решение Нобелевского комитета.

Денежная часть премии в размере 10 миллионов шведских крон (почти 900 тысяч долларов США) будет вручена 10 декабря. Деньги выплачиваются из фонда, созданного по завещания, которое оставил создатель премии, шведский изобретатель Альфред Нобель, умерший в 1895 году.