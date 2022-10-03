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Швеция

"Нобель" по медицине - за исследования "генома вымерших гомининов и эволюции человека"

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 Euronews
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Сванте Пяэбо, лауреат Нобелевской премии по медицине 2022
Сванте Пяэбо, лауреат Нобелевской премии по медицине 2022   -   Авторское право  Angela Weiss / AFP

Шведский палеогенетик Сванте Пяэбо стал очередным лауреатом Нобелевской премии по физиологии или медицине. Нобелевский комитет присудил ему награду за "его открытия, касающиеся геномов вымерших гомининов и эволюции человека".

В своих новаторских исследованиях, говорится в заявлении комитета, Сванте Пяэбо "совершил нечто, казалось бы, невозможное: секвенировал геном неандертальца, вымершего родственника современного человека. Он же сделал сенсационное открытие ранее неизвестного гоминина Денисова. Важно отметить, что Пяэбо также обнаружил, что передача генов произошла от этих ныне вымерших гоминидов к Homo sapiens после миграции из Африки около 70 000 лет назад. Этот древний поток генов к современным людям имеет физиологическое значение сегодня, например, влияя на то, как наша иммунная система реагирует на инфекции".

Также на этой неделе станут известны лауреаты премий в области физики, химии, литературы (в четверг 6 октября) и мира (пятница 7), завершится "Нобелевская неделя" в понедельник 10 октября премией Шведского государственного банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля.