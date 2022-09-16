В США вручили Шнобелевскую премию за 2022 год

В Гарварде состоялась церемония объявления лауреатов Шнобелевской премии 2022 года, которая вручается "за достижения, которые сначала вызывают смех, а затем – раздумья".

Итальянские ученые Алессандро Плучино и Андреа Раписарда в этом году получили вторую "шнобелевку" за проведенное совместно с Алессио Э. Биондо исследование "Талант против удачи: роль случайности в успехах и неудачах". Им удалось математическим путем доказать, почему успеха чаще всего достигают не самые талантливые, а самые удачливые. Двенадцать лет назад Плучино и Раписарда отметили за труд, в котором объяснялось, что организации могут быть более эффективными, если начнут продвигать людей по службе наугад.

Шнобелевская премия по технической безопасности досталась шведским исследователям, которые разработали манекен лося для аварийных тестов. В этой скандинавской стране большая популяция этих животных, и столкновения автомобилей с ними представляют серьезную проблему.

Лауреаты в области физики также изучали представителей фауны — две группы ученых из Китая, Великобритании, Турции и США пытались понять, "как утятам удается плавать строем".

Премия по прикладной кардиологии досталась группе ученых из разных стран за поиск и обнаружение доказательств того, почему сердцебиение влюбленных синхронизируется, когда они встречаются впервые и испытывают влечение друг к другу.

Премия по литературе вручена за анализ того, что делает юридические документы излишне трудными для понимания в работе "Плохое письмо, неспециализированные концепции, затрудняющие обработку юридического языка".

"Шнобелевка" по биологии досталась ученым из Бразилии и Колумбии, которые изучали, влияет ли потеря хвоста и следующие за этим запоры на двигательную активность скорпионов.

Полный список лауреатов можно посмотреть на веб-сайте премии.

Всем победителям вручали бумажные цилиндры, символизирующие "контейнер для хранения всех имеющихся у них знаний" и 10 трлн зимбабвийских долларов одной купюрой.

Шнобелевская премия, или Ig Nobel Prize, присуждается с 1991 года редакцией научно-юмористического журнала AIR (Annals of Improbable Research, "Анналы невероятных исследований").