В Батуми делают ставку на круглогодичный туризм

На перекрестке Азии и Европы - Батуми, грузинский город, находящийся в постоянном развитии. Как столице Аджарии удается идти в ногу со временем, заявляя о себе как о важном и быстрорастущем туристическом направлении?

Инфраструктура как основа

Визитная карточка Батуми - сочетание старого и нового: улицы и площади исторических кварталов контрастируют с роскошными небоскребами на набережной. Город, известный как "жемчужина Черного моря", сегодня является ведущим деловым центром страны благодаря географическому положению, услугам и инфраструктуре. Именно на развитии инфраструктуры власти сосредоточили основное внимание, цель - привлечь новых инвесторов, стимулировать экономику и укрепить международную репутацию региона.

Пример такого подхода - новый стадион в Батуми "Аджарабет Арена": объект стоимостью более 30 миллионов евро планирует принять в 2023 году матчи европейского молодежного Чемпионата по футболу.

Стадион Батуми. Euronews

"Наша главная цель - привлечь частные инвестиции, сделать Батуми одним из популярных развивающихся мест отдыха в Европе, - рассказывает о бизнес-стратегии председатель правительства Аджарии Торнике Риджвадзе. - Идея - в том, чтобы объединить бизнес, инвестиции и новую инфраструктуру, которая станет основой устойчивого роста города и автономного округа".

Ожидая новых гостей

Аджария с ее роскошными отелями, казино, пляжами и традицией гостеприимства ежегодно принимает 2 миллиона туристов. Власти намерены утроить показатель в течение трех лет.

Тинатин Зоидзе, директор департамента туризма Аджарии, рассказывает об идущей полным ходом подготовке с акцентом на круглогодичный прием отдыхающих. "Основная стратегия региона - представить Батуми как всесезонное направление, - поясняет она. - Для этого нам необходимо делать ставку на устойчивый туризм, устойчивую инфраструктуру, экопрограммы, которые мы предлагаем в горах. Мы очень активно работаем над их развитием".

Покорение каскадов

Природное богатство региона с его заповедниками и национальными парками - идеальный контекст для всесезонного туризма. В получасе езды от Батуми гостей ждут места захватывающей красоты.

Каньон Капнистави с его семью водопадами подготовлен к приему любителей активного отдыха. Здесь предусмотрена необходимая для покорения каскадов инфраструктура, которая не нарушает естественного природного контекста.

Каньонинг - спорт для отважных. Euronews

Наша корреспондент готова к приключениям. За ее безопасностью следит инструктор по каньонингу Георгий Мегрелидзе. "Этот спорт легко о совместить с охраной окружающей среды, - уверен он. - Сама идея такого вида активного отдыха заключается в том, чтобы оставить природу нетронутой, внедрив в нее как можно меньше инфраструктуры".

После пандемии спрос на активный отдых растет, и у Батуми есть все шансы стать важным развивающимся адресом на карте континента.