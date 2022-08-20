Спидраннеры помогают науке и обществу

Что происходит, когда геймер доводит игру до предела своих возможностей? Матч по спидранингу - место, где лучшие игроки мира, иногда с десятками тысяч часов практики за плечами, проверяют свои техники на прочность.

На помощь приходит глюк

Спидранинг - скоростное прохождение игры любыми способами, даже теми, которые не предусмотрены ее разработчиком. Диапазон инструментов широк - от глюков в программном коде, открывающих для игрока бреши в заданном сценарии, до совершенствования джойстиков.

Джидано, основатель итальянского сообщества спидраннеров, уверен, что "люди занимаются спидраннингом, потому что им настолько нравится игра, что они хотят играть в нее снова и снова, изучить каждый ее аспект".

Манипулируя слабыми местами в коде игры, опытные геймеры могут пройти ее намного быстрее. Так, глюки позволят игроку перенести персонажа в место, куда обычным путем добраться сложно, или помогут отключить оружие врага во время боя. Некоторые сообщества спидраннеров идут дальше и модифицируют джойстики, что позволяет, к примеру, наращивать скорость в гонках.

Игра во благо

Объединения спидраннеров все чаще предлагают свои навыки для сбора средств на благотворительные цели. Устраивая марафоны спидраннинга, они смогли аккумулировать в 2021 году 3 миллиона долларов.

Европейская ассамблея спидарна (ESA) дважды в год собирает геймеров в Швеции. На таких марафонах играют семь дней подряд, днем и ночью, открывая игру в стриминге для зрителей, от которых ждут отчисления средств в обмен на яркие эмоции и обучение новым техникам игры.

Зимой 2022 года ESA собрала таким образом более 106 тысяч долларов для Alzheimerfonden, фонда по изучению болезни Альцгеймера. Аудитория охотно откликнулась, геймеры вспоминают, что пожертвования колебались от нескольких долларов до нескольких тысяч долларов единовременно.

Фредрик Лидхольд, глава ассоциации ESA, говорит об огромном потенциале игры в плане сбора крупных сумм на благотворительность. "Если вы идете в кино, вы не взаимодействуете, вы просто зритель, - объясняет он. - Здесь же возникает взаимодействие между игроками и зрителями. Спидраннинг и благотворительность - идеальная пара".

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