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Индия на пути в большой киберспорт: история одного скандала

 Euronews
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Индия на пути в большой киберспорт: история одного скандала
Авторское право  euronews

В 2016 году киберспорт в Индии существовал в зачаточном состоянии. "Тогда esport означал, по сути, поход в местное кафе, где вы играли, получали порядка 2000 рупий (около 24 долларов) и на этом выходные заканчивались", - вспоминает Нишант Патель, представляющий киберспортивное объединение AFK Gaming.

Большая игра

Гейминг получил ускорение с приходом в Индию в 2018 году влиятельного инвестора и отраслевого авторитета - американской группы ОрTic Gaming. "Для меня было важно убедиться в том, что Индия окажется в фокусе внимания киберспортивной индустрии. Я чувствовал, что там огромный потенциал", - рассказывает Джесал Парекх, бывший руководитель отдела глобального развития OpTic India.

Инвестор решил сосредоточить внимание на Counter-Strike, видеоигре в жанре "шутер от первого лица", имеющей миллионы фанатов и поклонников. Чтобы создать новую команду, был организован отбор с тестовым испытанием в Бангалоре. Тысячи игроков подали заявки, но взяли лишь пятерых, включая игрока с ником Forsaken.

"Ходили слухи, что он мошенник. Но хотя люди разное говорили, у нас не было никаких доказательств, конкретных улик, чтобы посадить его на скамейку запасных или выгнать из команды", - говорит Сабьясачи Босе, который играл с Forsaken в одной команде.

Несмотря на тревожные сигналы, группа продолжала тренироваться, выиграла отборочный турнир в Индии и отправилась на международный турнир в Шанхае.

В шаге от победы

Начало было многообещающим. "OpTic India была на расстоянии шага от победы, - объясняет Нихил Хатхирамани, возглавляющий CSGO2Asia. Однако ситуация неожиданно обострилась: был объявлен перерыв, вокруг столов столпились администраторы... Игроки знают, что обычно перерыв объявляется в случае проблем с интернетом или при отключении монитора. Здесь причина была другой - Forsaken был пойман на мошенничестве.

Предательство

"У этого подростка была специальная кнопка на боковой стороне джойстика. Когда он нажимал ее, то активировал "чит", - объясняет Умеш Крипалани, руководитель отдела талантов компании Caster.

Игравшие с Forsaken вспоминают, что он не очень хорошо целился, а "чит" автоматически переводил его на близко расположенные цели.

Команду дисквалифицировали, геймерам было трудно сдержать эмоции. "Ходили слухи, что его хотели избить в аэропорту, - вспоминает Сиддхарт Найяр из AFK Gaming. - Не было другого выбора, кроме как распустить команду".

Выводы и рост

Хотя этот инцидент сильно ударил по репутации индийских игроков, в итоге он привел к позитивным переменам. Менеджеры отрасли поняли, что им не хватает сдержек и противовесов, контроль был многократно усилен.

В итоге сегодня индийский esport процветает. Сиддхарт Найяр вспоминает: "10 лет назад я был бы счастлив, оплати нам кто-нибудь билет на поезд до Бангалора, а сегодня минимальная ставка для участия в турнире - 100 тысяч долларов".

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