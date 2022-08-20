Легендарный хакер рассказывает, как зарабатывал на жизнь

Можно ли разбогатеть, взламывая видеоигры? Адриан сделал это. Хотя в мире онлайн-игр он более известен под псевдонимом Манфред.

Манфред провел более 20 лет, изучая слабые места в кодировках игр, взламывая их и зарабатывая гигантские суммы.

Виртуальные предметы по реальной цене

Манфред впервые осознал, насколько прибыльным является мир игровых покупок, когда с успехом продал виртуальный замок игры Ultima в 1997 году. Дома и замки в игровом сценарии были очень востребованы, Манфред выставил свою собственность на eBay, ожидая получить пару сотен долларов. Виртуальный замок ушел за 2 тысячи.

Молодой человек понял, как именно будет зарабатывать. "Большинство обычных игроков не хотят изнурять себя игрой, - объясняет он. - Они не хотят тратить восемь часов в день на добычу виртуальных камней, им проще заплатить за это кому-то другому".

Взломав код видеоигры, Манфред научился генерировать бесчисленное количество виртуальных предметов, которые потом продавал за вполне реальные суммы.

Он вспоминает, что одновременно помещал на eBay 200-300 объявлений о продаже. Доход позволил ему оплатить учебу в университете и другие расходы. Манфред не сообщил, сколько именно он тогда заработал.

Runescape против боливара

Манфред - не единственный, кто пытался заработать таким образом. С приходом Runescape в Венесуэлу там возник один из самых больших рынков для продажи внутриигровых предметов.

Runescape работает и на старом "железе", отсюда популярность игры в развивающихся странах. Многие венесуэльцы буквально зарабатывают себе на жизнь, генерируя коллекции и сбывая их.

"Игровая валюта более стабильна, чем венесуэльские фиатные деньги", - объясняет Манфред. - Тамошние геймеры используют валюту Runescape для оплаты счетов или покупки хлеба, для повседневных операций".

Интернет - виртуальное пространство реальных взлетов, падений, правонарушений... Каждую неделю hacker:HUNTER Next Level рассказывает истории индустрии видеоигр, выясняя, как хакерство соотносится с этикой.