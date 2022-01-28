Манижа первой из российских исполнителей спела для Spotify Singles

Манижа стала первой российской исполнительницей, появившейся на Spotify Singles - серии эксклюзивных студийных записей в исполнении современных артистов. Она записала акустическую версию своего англоязычного трека Now or Never и кавер на песню See-Line Woman Нины Симон.

"Для меня Нина Симон - безусловная богиня, а перепеть богиню невозможно. Поэтому я, закрывая глаза, представляла, что она стоит со мной рядом и мы поем вместе", - сказала Манижа.

"Здорово, что на протяжении всего рабочего процесса было ощущение, что она рулит, а не я", - добавила она.

Проект Spotify Singles существует четыре года, за это время для него было записано более 630 композиций, которые собрали свыше 5 млрд прослушиваний. По правилам, исполнители могут издать кавер на известный хит, либо записать новую аранжировку собственной песни.

Сервис Spotify был запущен в 2008 году, в России работает с лета 2020 года. На сегодняшний день Spotify насчитывает более 381 млн пользователей, включая 172 млн подписчиков Spotify Premium в 178 странах мира.

В 2021 году Манижа представляла Россию на международном конкурсе "Евровидение" в Роттердаме, где выступила с песней "Russian Woman", раскрывающей тему гендерного неравенства. В России трек вызвал неоднозначную реакцию со стороны консервативно настроенной части населения. Певица - активный защитник прав женщин, мигрантов и представителей ЛГБТ-сообщества.

В январе Манижа стала первой из российских исполнительниц, попавшей на обложку флагманского плейлиста Spotify Equal Global. Ее изображение также появилось на билборде на Таймс-сквер в Нью-Йорке.