Букмекеры: украинская группа — фаворит "Евровидения"

Стефания ди Микеле, Euronews:

"Олимпийская арена в Турине готовится к финалу песенного конкурса "Евровидение": 2300 человек работают за кулисами мероприятия, чтобы международный фестиваль удался".

Уже сегодня вечером будет объявлен победитель 66-го конкурса европейской песни.

Из 25 участников нынешнего финала букмекеры уже выбрали однозначного фаворита, с огромным отрывом от ближайших соперников: это украинская рэп-группа Kalush Orchestra. Не все её участники смогли приехать в Турин: один из них остался на родине сражаться.

За выступлением соотечественников будут наблюдать и украинские журналисты.

Ирина Шафинская, журналистка:

"Мы хотим показать, что мы настоящие люди. Мы хотим насладиться этим конкурсом, мы такие же, как и вы. Но происходит то, что происходит, Россия бомбит наши города, и это может случиться с каждым".

Виталий Лирник, журналист:

"Большое спасибо всей Европе за поддержку Украины. Это очень много значит для нас. Присутствовать на Евровидении очень важно для каждого украинца, потому что Евровидение — это как будто мостик в нормальную довоенную жизнь".

Италия — одна из основательниц "Евровидения", но там соревнования проходят впервые более чем за 30 лет.

Россию от участия в "Евровидении" отстранили в конце февраля, через несколько дней после вторжения, а Беларусь дисквалифицировали и лишили членства в Европейском вещательном союзе ещё в прошлом году.