Материалы на основе лигнита заменят пластик

Сотрудники биотехнологической компании Метген, расположенной посреди лесов юго-западной Финляндии, уверены, что материалы, получаемые из деревьев, могут стать эффективным заменителем для загрязняющего окружающую среду пластика.

В основе технологии — полимерные свойства лигнина, вещества, получаемого из древесины и коры. Некоторые материалы, сделанные на его основе, уже применяются, в частности в строительстве

“Наши материалы могут применяться как защита для бумаги, делающая её крепкой и водонепроницаемой, — объясняет главный технолог Тони Грёнроос. С помощью наших смол можно склеивать ДСП. А пену на основе лигнина можно использовать как изоляционный материал”.

Полимеры на основе лигнита, разработанные компанией Метген, могут применяться в качестве водоотталкивающего покрытия для гофрокартона — самого популярного упаковочного материала. Сейчас проводятся лабораторные испытания влагостойкости картона, обработанного новым веществом.

Сотрудница компании Лийи Собхана уверена, что новый материал принесёт большую пользу окружающей среде:

“Преимущества этого материала в том, что он может быть использован повторно и он подвержен биоразложению, он растворяется в почве. Таким образом он сможет заменить пластик из нефтепродуктов, который загрязняет землю и не разлагается”.

Новая технология удостоилась в этом году премии “Инновационный радар”. Эта награда, финансируемая Еврокомиссией, призвана помочь реализовать рыночный потенциал изобретений.

В отмеченной престижной премией компании в настоящее время трудятся 30 человек. И у них нет недостатка в новых идеях.

“Технология уже готова для производства, — подчёркивает исполнительный директор компании Матти Хейккиля. — Мы прошли стадию разработки технологии и её механизации. Мы готовы к выпуску продукции. Осталось только построить производственные цеха и выйти на рынок”.

В компании считает, что новый материал попадет на рынок через 1 или максимум три года.