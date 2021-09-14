Средства передвижения в постковидную эпоху

Общественный транспорт под ударом

В марте 2020 г. с приходом пандемии передвижение людей замедлилось до беспрецедентного уровня. Особенно сильно это было заметно в крупных городах.

«Пандемия очень сильно отразилась на передвижении, — комментирует директор Института транспортных исследований Майке Йипп. – У нас в Германии мы заметили заметное снижение передвижения людей как в плане количества километров, проезжаемых за день, так и в плане числа совершаемых поездок».

По её оценке, общественный транспорт понесёт самые серьезные убытки в результате пандемии, в то время как личный автомобиль и велосипед стали самыми популярными средствами передвижения: «Люди выбирают индивидуальный транспорт, просто потому что они бояться заразиться или заразить других».

Мобильный сервис Moovit провел в этом году опрос пользователей о том, как пандемия сказалась на использовании общественного транспорта. Выяснилось, что в некоторых городах общественным транспортом перестала пользоваться почти треть респондентов.

«Самое важное сейчас – это вернуть доверие общественному транспорту, — считает профессор Йипп. – Кроме того, многие люди могли бы поехать на велосипеде туда, куда сейчас они ездят на машине».

Европейские города выбирают зелёный транспорт

Хотя автомобиль оказался очень полезен во время пандемии, считается, что в долгосрочной перспективе ему придется уступить дорогу другим способам передвижения.

Так, власти Барселоны уже сейчас планируют превратить 21 улицу в пешеходные зоны с велосипедными дорожками. Несмотря на жалобы коммерсантов, которые столкнутся с трудностями доставки товаров, главный архитектор города Чави Матилья настаивает, что если воздух в городах не станет чище, всё больше людей будут уезжать в сельскую местность

«Пандемия – это своего рода увеличительное стекло, показавшее нам, что вопросы здравоохранения должны быть в центре внимания при разработке плана развития города», — уверен Матилья.

Еще один крупный европейский город, приступивший к перестройке инфраструктуры для уменьшения парниковых газов, — Париж. Здесь также пандемия сыграла роль катализатора для этой тенденции.

«Я считаю, что тенденция в Европе идёт в сторону городов без машин, — считает Росс Дуглас, основатель международного форума Autonomy Paris. – Париж движется в этом направлении, создавая инфраструктуру для велосипедов. Они вложили в нее 150 млн евро и сейчас здесь каждый год число велосипедистов вырастает на 50%».

Будущее без машин

Несмотря на рост популярности электромобилей, по мнению Дугласа, их популярность будет недолгой:

«Государства будут пытаться снизить объем выброса углекислого газа, меняя способы передвижения. На людей в этом отношении будет оказываться серьёзное давление. Переход от двигателей внутреннего сгорания к электродвигателям, это только первый этап. Затем людей будут вынуждать отказаться от владения автомобилями. Так как при производстве электромобилей также происходит значительный выброс углекислого газа».

Один из важных шагов в этом направлении, концепция 15-минутного города, согласно которой всё необходимое должно находится в шаговой доступности от места жительства. Эту концепцию развивает профессор Сорбонны Карлос Морено:

«Нам нужно снизить количество автомобилей на улицах. Пандемия заставила нас задуматься о других средствах передвижения, способах потребления — о другой жизни».