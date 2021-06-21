Евросоюз принимает новые санкции против Беларуси

Европейский союз принимает новые санкции против Беларуси. Сообщается, что под них попадают всего 86 компаний и физических лиц. В понедельник совет ЕС на уровне министров иностранных дел утвердит и официально объявит окончательный список - уже четвертый по счету. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Ранее стало известно, что ограничительные меры включат блокирование счетов и запрет на въезд в страны ЕС для ряда чиновников и силовиков, а также запрет для европейских предпринимателей вести бизнес с семью юридическими лицами.

Заседание министров стартовало с неформального завтрака с экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской. "Cанкции не серебряная пуля, но они могут помочь положить конец насилию и освободить людей", - заявила она в своем Twitter.

В Брюсселе объясняют, что санкции принимаются в связи с "нарушениями прав человека", "давлением на оппозицию", а также из-за инцидента с принудительной посадкой в Минске самолета Ryanair, на борту которого находился основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Он был арестован.

"Я с нетерпением жду принятия решительных мер по ужесточению санкций против Беларуси. Это абсолютно необходимо, потому что то, что происходит в Беларуси, по-прежнему является трагедией, и мы должны действовать решительно", - заявила глава МИД Швеции Анн Линде. Ее латвийский коллега Эдгар Ринкевич выразил "полную поддержку белорусскому народу в их борьбе за свободу, демократию и права человека".

Также страны Евросоюза намерены ввести против Минска экономические санкции. Их обсуждение намечено на 24-25 июня в рамках саммита ЕС. Речь идет о секторальных ограничениях, которые, как уже известно, могут затронуть производство калия и табачных изделий, сферу финансовых услуг (в частности, запрет на выдачу новых кредитов и предоставление инвестиционных услуг), нефтяной сектор и экспорт вооружений.

В конце 2020 года Брюссель ввел в отношении Минска три пакета санкций за фальсификацию президентских выборов 9 августа 2020 года и репрессии в отношении участников манифестаций, которые прокатились по стране после объявления их победителем Александра Лукашенко - в шестой раз подряд. По утверждению самого бессменного белорусского лидера, Запад пытается "раскачать ситуацию в стране до уровня августа прошлого года".