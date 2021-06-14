СК Беларуси предъявил Роману Протасевичу обвинения

Оппозиционному белорусскому блогеру Роману Протасевичу предъявили обвинения в организации массовых беспорядков, действий, грубо нарушающих общественный порядок, а также в разжигании социальной вражды и розни.

Об этом заявил на пресс-конференции в понедельник председатель Следственного комитета Беларуси Дмитрий Гора, добавив, что белорусские следовали выясняют источники финансирования экстремистского Telegram-канала Nexta, сооснователем которого был Протасевич. "Запросы мы направляем во многие государства. Другой вопрос: будут ли нам даны ответы на эти запросы", - сказал он.

Глава СК подчеркнул, что Беларусь не получала запросов из-за рубежа на проведение следственных действий с задержанным.

"На сегодняшний день никаких запросов из-за границы для проведения следственных действий не поступало", - сказал он. По словам главы СК, основанием для того, чтобы представители других республик могли участвовать в каких-то следственных, процессуальных действиях с Протасевичем или требовать выдачи, являются международные запросы, ходатайства, поручения, которые направляются в соответствии с действующими международными правовыми актами и на основании внутреннего законодательства.

Сам Протасевич на брифинге, отвечая на вопрос о контактах с представителями самопровозглашенной Луганской народной республики в рамках его уголовного дела, сказал, что любые официальные показания дает только представителям СК.

1 июня Генеральная прокуратура непризнанной республики на востоке Украины обратилась к Беларуси с просьбой предоставить задержанного в этой стране Протасевича для проведения следственного эксперимента. В отношении него возбуждено дело по подозрению в том, что в 2014 году он добровольно вступил в батальон "Азов", после чего в период с лета 2014 года по зиму 2015 года в составе батальона принимал участие в боевых действиях на территории Донбасса. 2 июня президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что представители следствия ЛНР могут посетить Протасевича.

Скандал с задержанием Протасевича

Роман Протасевич был одним из основателей телеграм-канала НЕХТА, ставшего основным источником информации о происходящем в стране. Его задержали в аэропрту Минска после принудительной посадки самолета, в котором он направлялся в Вильнюс. Страны ЕС назвали случившееся "актом государственного воздушного пиратства", а во многих европейских городах прошли акции в поддержку задержанного.

Позже в интервью белорусскому гостелеканалу ОНТ Романом Протасевич признал вину "в организации и подготовке действий, нарушающих общественный порядок". Но его родные и близкие, а также белорусская оппозиция заявили, что признания были сделаны в результате пыток.

Белорусский оппозиционный политик Светлана Тихановская призвала создать специальную миссию для проверки состояния задержанного в Беларуси журналиста-диссидента Романа Протасевича. Об этом она заявила во время своего выступления в Сенате Чехии, куда была приглашена:

"К Роману Протасевичу уже больше 11 дней не может попасть адвокат. Мы больше, чем уверены, что его избивают, что его пытают. Но доступа к нему нет, и ничего с этим поделать невозможно. Поэтому необходимо настаивать на организации особой миссии для доступа медиков либо политиков-дипломатов к политзаключённым, чтобы посмотреть, убедиться в условиях содержания этих людей".

В понедельник Роман Протасевич сообщил журналистам, что считает следственный изолятор самым безопасным местом для себя на данный момент.

"Сейчас место, в котором я постоянно нахожусь, для меня, как меня кажется, самое безопасное. Многие уже наверняка считают меня предателем. Хотя я хочу подчеркнуть, что я никого не предавал. Это очевидно. С учетом кучек радикалов, может быть все, что угодно. И с украинской стороны мало ли, могут быть какие-то претензии. Я скажу честно, даже если бы мне предложили сейчас выйти на свободу, я бы обязательно попросил себе госзащиту", - сказал Протасевич.

"Я нахожусь в СИЗО, но со мной нормально обращаются. У меня нет никаких жалоб или претензий", - добавил он.