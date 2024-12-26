Какие страны ЕС больше других используют энергию из возобновляемых источников?

By Euronews

В 2023 году доля возобновляемых источников в энергопотреблении Евросоюза составила 24,5%, говорится в последнем отчете Евростат. Это на 7% больше, чем десять лет назад, но гораздо меньше целевого показателя в 42,5%, установленного на 2030 год.

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Четверть энергии, потребляемой в ЕС, поступает из возобновляемых источников. Какие страны используют их больше всего?

В 2023 году доля возобновляемых источников в энергопотреблении Евросоюза составила 24,5%, говорится в последнем отчете Евростат.

Это на 7% больше, чем десять лет назад, но все ещё на 18 процентных пунктов меньше целевого показателя в 42,5%, установленного на 2030 год.

Достижение этой цели потребовало бы ежегодного увеличения доли "чистой" энергии на 2,6 %, в то время как средний годовой рост за последнее десятилетие составлял всего 0,79%.

Швеция возглавляет рейтинг по потреблению возобновляемой энергии с показателем 66,4%. Основные её источники - твёрдое биотопливо, гидроэнергия и ветер.

На втором месте соседняя Финляндия с показателем 50,8 %, за ней следует ещё одна северная страна - Дания с 44,9%.

В Албании доля "чистой" энергии более 46%, у этой страны-кандидата на вступление в ЕС - самый высокий показатель.

Ну а самые низкие показатели зафиксированы в Люксембурге (11,6%), Бельгии (14,7%) и Мальте (15,1%).

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Статистика роста

С 2014 по 2015 год: +0,41%

С 2015 по 2016 год: +0,16%

С 2016 по 2017 год: +0,43%

С 2017 по 2018 год: + 0,69%

С 2018 по 2019 год: +0,79%

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С 2019 по 2020 год: +2,15%

С 2019 по 2020 год: -0,15%

С 2021 по 2022 год: +1,2%

С 2022 по 2023 год: +1,44%.