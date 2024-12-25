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В лесу родилась елочка: на долгой дистанции она не безопаснее сделанной в Китае

Владелец фермы Питер де Вит (слева) копает яму для рождественской елки, которую пересаживают на его поле на ферме Паарда и Блома в Оппуурсе, Бельгия, суббота, 7 января 2023 года.
Владелец фермы Питер де Вит (слева) копает яму для рождественской елки, которую пересаживают на его поле на ферме Паарда и Блома в Оппуурсе, Бельгия, суббота, 7 января 2023 года. Авторское право Virginia Mayo/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
Авторское право Virginia Mayo/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
By Euronews
Опубликовано
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Программа Euroverify задается вопросом, какая ель лучше - живая или искусственная? Главный критерий - экологичность.

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Обычная дилемма Рождества, какую ель поставить - живую или искусственную? Что лучше для окружающей среды? Похоже, что однозначного ответа нет, и при принятии решения нужно учитывать множество факторов. Некоторые эксперты вообще задаются вопросом, насколько оправданно сохранение традиции ставить ели, учитывая их воздействие на окружающую среду. Но это радикальный вариант.

Итак, что же выбрать на праздник?

"И вот она, нарядная"

По оценкам Министерства торговли Польши, только в 2022 году в Европе было продано 60 миллионов живых рождественских елок. Дания, Польша и Германия признаны ведущими экспортерами. Рождественские деревья - это, как правило, вечнозеленые хвойные, такие как пихта, сосна или ель, с обычным циклом роста в 9 лет. Важно, что обычно на месте каждого срубленного дерева высаживают другое.

При правильном управлении елочные плантации могут оказывать положительное влияние на окружающую среду. Деревья поглощают углерод из атмосферы, накапливают его, а также могут служить убежищем для различных животных и насекомых. Однако, согласно исследованию консалтинговой компании Ellipsos, при нерациональном управлении елочные фермы способныт вытеснить естественные экосистемы. "На плантациях применяют пестициды, так как елочные фермы - это монокультуры, деревья растут с высокой плотностью, что подвергает их риску паразитизма и болезней", - объясняет доктор Пол Каплат, старший преподаватель экологии в Университете королевы Белфаста.- Выращивание органическим способом может снизить риски, хотя в результате есть шанс получить "диковатые" деревья, имеющие менее правильную форму".

Эксперты рекомендуют выбирать живые ели, выращенные поблизости от вашего дома, это снижает нагрузку на окружающую среду. Но самое главное, говорят они, правильно утилизовать ель после праздника. Пересадка дерева, например, в горшок, является предпочтительным методом. Также рекомендуется компостировать или мульчировать дерево, чтобы использовать его для подкормки огородов.

А вот если вы выбросите ель на свалку она станет опасной, так как после разложения начнет выделять метан - газ, более мощный, чем углекислый газ.

По данным Carbon Trust, среднее живое дерево, которое сжигают после использования, производит 3,5 кг углекислого газа, но, попав свалку, выдаст в атмосферу уже 16 кг CO2.

Искусство искусственных елей

Плюсы искусственной елки зависят от качества использованных материалов и продолжительности использования дерева. Для сравнения, двухметровая искусственная ель ответственна за 40 кг углекислого газа, что в десять раз больше,чем углеродный след живой ели, если она утилизована надлежащим образом. К тому же деревья часто изготавливают из материалов на основе нефтепродуктов. Их главным образом привозят из Китая, что еще больше увеличивает экологический след...

По данным Шеффилдского университета, ежегодно в Великобритании на свалке оказываются до 7 миллионов рождественских елок, выбрасывая в окружающую среду около 100 тысяч тонн вредных парниковых газов.

Подсчитано, что искусственную ель нужно использовать не менее десяти лет, чтобы ее воздействие было нивелировано. Так что если вы решили приобрести искусственную елку, купите высококачественное дерево и используйте его долгие годы, минимизируя влияние на экологию.

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