Брюссель избегает комментариев по поводу отмененных выборов в Румынии

Вызвавшее шок решение Конституционного суда Румынии подверглось резкой критике со стороны двух кандидатов, прошедших во второй тур, но не со стороны Европейской комиссии, которая избегает комментариев по этому вопросу.
Европейская комиссия сохраняет дистанцию в отношении отмены Конституционным судом Румынии президентских выборов - беспрецедентного решения, принятого на основании предполагаемого иностранного вмешательства.
Исполнительная власть "оставляет за гражданами Румынии право решать свою судьбу и поддерживает свободные и справедливые выборы, - заявила в понедельник Паула Пиньо, главный пресс-секретарь Комиссии, на первой пресс-конференции после вынесения решения в пятницу. - Именно эти принципы лежат в основе нашей позиции на данном этапе".
Еврокомиссия не объявляла о расследовании самого постановления и не делала никаких дальнейших заявлений по этому вопросу. Судебные решения и национальные выборы обычно относятся к исключительной компетенции государств-членов, но отмена выборов - беспрецедентный случай для стран-членов.
Тем не менее, Брюссель рассматривает спорную роль, которую сыграл TikTok в гонке, и возможное несоответствие платформы Закону о цифровых услугах (DSA), новому закону блока, направленному на борьбу с дезинформацией и незаконным контентом в онлайн-мире.
Официальное расследование в отношении TikTok пока не объявлено, но Комиссия уже направила два запроса на получение информации, в том числе один в прошлую пятницу со срочным сроком исполнения в 24 часа. Компания, принадлежащая китайцам, выполнила оба запроса, и ответы в настоящее время анализируются. Об этом сообщил Euronews её пресс-секретарь.
"Конституционный суд вынес свой единогласный вердикт, чтобы обеспечить справедливость и законность избирательного процесса", - говорится в пресс-релизе судей в пятницу.
Решение аннулировало избирательный процесс полностью, предотвратив второй тур между Еленой Ласкони, проевропейским либералом, и Кэлином Георгеску, независимым кандидатом, придерживающимся евроскептических и дружественных России взглядов, который был запланирован на воскресенье.
Оба кандидата в президенты подвергли резкой критике это решение, а Ласкони назвала его "незаконным".
"Отменяя демократию, мы отменяем саму нашу свободу", - заявил позже и Джорджеску.
Решение было вынесено через два дня после того, как президент Румынии Клаус Йоханнис рассекретил серию документов,** составленных спецслужбами, в которых утверждалось, что резкий взлет Джорджеску был не "естественным результатом", а результатом искусственно скоординированных действий по манипулированию и использованию алгоритма TikTok.
Кампания, вероятно, была организована "государственным актором", говорится в документах. Хотя Россия не упоминается в качестве виновника, агентства обнаружили сходство между онлайн-кампанией в Румынии и предыдущей, которую Москва проводила в Украине.
По данным Румынской разведывательной службы (SRI), ранее скрытая сеть, работавшая в основном на TikTok, которая практически бездействовала с момента своего создания в 2016 году, стала очень активной за две недели до первого тура выборов. Операторы сети, набранные и координируемые через канал на платформе обмена сообщениями Telegram, использовали методы, типичные для "режима работы" государственного актора, говорится в документах.
SRI также сообщила, что в ходе кампании один человек, поддерживающий кандидатуру Джорджеску, потратил почти миллион евро, причем за репост платили до 950 евро. В документах утверждается, что сам TikTok признал, что получил от этого человека 362 500 евро на прошлой неделе.
Разоблачения вызвали шок в Румынии и за ее пределами, породив опасения, что восточноевропейская страна стала жертвой иностранного вмешательства, которому Брюссель пытается противостоять с помощью нескольких инициатив и стратегий.
После отмены выборов президент Йоханнис провел телефонный разговор с Урсулой фон дер Ляйен, председателем Еврокомиссии.
"Комиссия будет продолжать работать над тем, чтобы платформы соблюдали свои обязательства по Закону о цифровых услугах в отношении выборов в Европе, - сказала она. - Румынский народ должен сам решать, что лучше для его страны, без иностранного вмешательства".