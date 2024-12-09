Брюссель избегает комментариев по поводу отмененных выборов в Румынии

Европейская комиссия сохраняет дистанцию в отношении отмены Конституционным судом Румынии президентских выборов - беспрецедентного решения, принятого на основании предполагаемого иностранного вмешательства.

Исполнительная власть "оставляет за гражданами Румынии право решать свою судьбу и поддерживает свободные и справедливые выборы, - заявила в понедельник Паула Пиньо, главный пресс-секретарь Комиссии, на первой пресс-конференции после вынесения решения в пятницу. - Именно эти принципы лежат в основе нашей позиции на данном этапе".

Еврокомиссия не объявляла о расследовании самого постановления и не делала никаких дальнейших заявлений по этому вопросу. Судебные решения и национальные выборы обычно относятся к исключительной компетенции государств-членов, но отмена выборов - беспрецедентный случай для стран-членов.

Тем не менее, Брюссель рассматривает спорную роль, которую сыграл TikTok в гонке, и возможное несоответствие платформы Закону о цифровых услугах (DSA), новому закону блока, направленному на борьбу с дезинформацией и незаконным контентом в онлайн-мире.

Официальное расследование в отношении TikTok пока не объявлено, но Комиссия уже направила два запроса на получение информации, в том числе один в прошлую пятницу со срочным сроком исполнения в 24 часа. Компания, принадлежащая китайцам, выполнила оба запроса, и ответы в настоящее время анализируются. Об этом сообщил Euronews её пресс-секретарь.

"Конституционный суд вынес свой единогласный вердикт, чтобы обеспечить справедливость и законность избирательного процесса", - говорится в пресс-релизе судей в пятницу.

Решение аннулировало избирательный процесс полностью, предотвратив второй тур между Еленой Ласкони, проевропейским либералом, и Кэлином Георгеску, независимым кандидатом, придерживающимся евроскептических и дружественных России взглядов, который был запланирован на воскресенье.

Оба кандидата в президенты подвергли резкой критике это решение, а Ласкони назвала его "незаконным".

"Отменяя демократию, мы отменяем саму нашу свободу", - заявил позже и Джорджеску.

Решение было вынесено через два дня после того, как президент Румынии Клаус Йоханнис рассекретил серию документов,** составленных спецслужбами, в которых утверждалось, что резкий взлет Джорджеску был не "естественным результатом", а результатом искусственно скоординированных действий по манипулированию и использованию алгоритма TikTok.

Кампания, вероятно, была организована "государственным актором", говорится в документах. Хотя Россия не упоминается в качестве виновника, агентства обнаружили сходство между онлайн-кампанией в Румынии и предыдущей, которую Москва проводила в Украине.

По данным Румынской разведывательной службы (SRI), ранее скрытая сеть, работавшая в основном на TikTok, которая практически бездействовала с момента своего создания в 2016 году, стала очень активной за две недели до первого тура выборов. Операторы сети, набранные и координируемые через канал на платформе обмена сообщениями Telegram, использовали методы, типичные для "режима работы" государственного актора, говорится в документах.

SRI также сообщила, что в ходе кампании один человек, поддерживающий кандидатуру Джорджеску, потратил почти миллион евро, причем за репост платили до 950 евро. В документах утверждается, что сам TikTok признал, что получил от этого человека 362 500 евро на прошлой неделе.

Разоблачения вызвали шок в Румынии и за ее пределами, породив опасения, что восточноевропейская страна стала жертвой иностранного вмешательства, которому Брюссель пытается противостоять с помощью нескольких инициатив и стратегий.

После отмены выборов президент Йоханнис провел телефонный разговор с Урсулой фон дер Ляйен, председателем Еврокомиссии.

"Комиссия будет продолжать работать над тем, чтобы платформы соблюдали свои обязательства по Закону о цифровых услугах в отношении выборов в Европе, - сказала она. - Румынский народ должен сам решать, что лучше для его страны, без иностранного вмешательства".