Германия и Австрия заморозили прошения сирийцев на предоставление убежища

Германия и Австрия приостановили обработку заявлений граждан Сирии на предоставление убежища, поскольку политическое будущее страны в настоящее время слишком неопределенно, сообщают местные СМИ.

Решение было принято на том основании, что миллионы беженцев после падения режима Башара Асада теперь могут вернуться в Сирию.

Йоханн Вадефул, член ХДС:

"Надо полагать, что эти повстанцы, которые сейчас победили, имеют тесные связи с Афганистаном, с Талибаном. Это нехорошие предзнаменования. Это означает, что сегодня, в данный момент времени, еще слишком рано предсказывать, означает ли это, что больше людей вернутся в Сирию - или что больше людей приедут к нам".

Ламия Каддор, политик от партии "Зелёные":

"Честно говоря, я в шоке от того, что всего через несколько часов после падения режима этого мясника в Дамаске люди в Германии спекулируют или прямо призывают нас сейчас говорить о депортациях. Я думаю, что это более чем цинично и, честно говоря, популистски. И это упускает из виду ситуацию, в которой оказались многие немецко-сирийские граждане и люди, которые приехали из этого региона".

Власти Германии заявили, что заморожена обработка более 47 000 прошений о убежище, но что это не повлияло на те дела, по которым уже было принято решение.

Министерство внутренних дел Австрии подтвердило местным СМИ, что приостановлена обработка 7300 заявлений.