Польша у руля ЕС сосредоточится на энергетике, обороне и экономической безопасности

Энергетика, оборона и экономическая безопасность займут основное место в повестке предстоящего председательства Польши в ЕС
By Paula Soler
Опубликовано
С приходом Трампа в Белый дом США, новым составом Еврокомиссии и продолжающейся войной в Украине безопасность во всех ее возможных измерениях станет главным приоритетом следующего ротационного председательства в ЕС, заявила посол Польши Агнешка Бартол

Энергетика, оборона и экономическая безопасность займут основное место в повестке предстоящего шестимесячного ротационного председательства Польши в Совете ЕС, которое начнется в январе 2025 года. Об этом заявила в понедельник посол Польши в Евросоюзе Агнешка Бартол.

Она представила "очень амбициозную" повестку дня, призванную привнести некоторую стабильность во времена больших перемен и вызовов: приход Трампа в Белый дом США, новый состав Еврокомиссии и продолжающаяся война в Украине.

"Чего хотят люди? Что ищут люди? Они хотят безопасности, и это будет самым большим мотивом председательства - безопасность во всех ее возможных измерениях", - сказала польский посол на мероприятии, организованном брюссельским аналитическим центром European Policy Centre (EPC).

Председательство Варшавы направлено на работу над семью различными измерениями безопасности, начиная от внешней и внутренней безопасности и заканчивая конкурентоспособностью, качеством продуктов питания, важнейшими лекарствами и доступными ценами на энергию.

Что касается последнего, то польское председательство намерено проанализировать, как снизить затраты для бизнеса и граждан, уделяя особое внимание обеспечению надежности поставок, диверсификации и независимости энергетики.

Что касается внутренней и внешней безопасности, то ожидается, что Совет добьется прогресса в защите границ Европы, кибербезопасности, борьбе с иностранным вмешательством и дезинформацией, а также в укреплении оборонной промышленности блока.

В эпохальном докладе Марио Драги о конкурентоспособности было подсчитано, что в течение следующего десятилетия ЕС необходимо выделить дополнительно 500 млрд евро на оборону, чтобы не отстать от конкурентов, таких как США и Китай.

В 2023 году европейские расходы на оборону достигнут рекордного уровня в 279 млрд евро, но, по оценкам, потребуется больше денег, чтобы восполнить пробелы в финансировании и инвестировать в новые проекты, такие как европейский щит ПВО, после многих лет недоинвестирования.

"Менталитет (на уровне ЕС) в корне изменился", - сказал Бартол, добавив, что теперь "мы говорим о новом финансировании обороны, что было табу несколько лет назад, и мы говорим об инновационных (финансовых) инструментах, что также было табу".

Польский посол не назвала конкретных инструментов финансирования, поскольку обсуждение вопроса о выпуске совместных долговых обязательств на оборонные цели - так называемых еврооблигаций - остается чувствительным вопросом для таких стран-членов, как Германия и Нидерланды.

Но, по словам Бартол, Евросоюзу придется искать новые пути финансирования за пределами общего бюджета, в идеале - на основе предстоящей Белой книги по обороне, которая будет представлена в первые три месяца работы комиссара Кубилюса.

Средства, выделенные на оборону в бюджете ЕС на 2021-27 годы, составляют около 10 миллиардов евро. Следующий долгосрочный бюджет сообщества, известный как Многолетний финансовый механизм (MFF), начнет действовать только в 2028 году, а выплаты начнутся в лучшем случае на год позже.

Бартол утверждает, что бюджет ЕС, несмотря на его исключительную важность, не может быть главным инструментом укрепления обороноспособности Европы.

"Путин не будет ждать MFF, и мир не будет ждать MFF", - заключила она.

