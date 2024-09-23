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Бранденбург получил новый земельный парламент

Демонстранты держат плакаты с надписями "AдГ— это как в 1933 году" во время демонстрации против крайне правой партии на выборах в федеральной земле Бранденбург в Потсдаме /ФРГ
Демонстранты держат плакаты с надписями "AдГ— это как в 1933 году" во время демонстрации против крайне правой партии на выборах в федеральной земле Бранденбург в Потсдаме /ФРГ Авторское право AP Photo/Markus Schreiber
Авторское право AP Photo/Markus Schreiber
By Olivia Stroud
Опубликовано
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По мере того, как страсти начинают спадать после выборов в восточногерманской земле Бранденбург, проясняются некоторые вещи.

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По мере того, как страсти начинают в восточногерманской земле Бранденбург, проясняются некоторые вещи.

Во-первых, явка избирателей в 73% стала самой высокой в ​​этой земле с момента воссоединения Германии 30 лет назад.

Во-вторых, и либералам, и "зелёным" нужно поговорить о будущем федерального коалиционного правительства, после того как обе партии не смогли преодолеть порог в 5%, необходимый для получения мест в земельном парламенте.

И, наконец, хотя эти результаты стали победой социал-демократов Шольца, крайне правая партия «Альтернатива для Германии» получила второе блокирующее меньшинство вместе с восточногерманской землей Тюрингия в начале этого месяца.

Это означает, что теперь у АдГ есть полномочия избирать конституционных судей в этих землях

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