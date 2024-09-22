Битва за Бранденбург: основная борьба развернется между ультраправыми и социал-демократами

By Euronews и AP

Последние опросы показали, что ультраправая "Альтернатива для Германии" идет вровень с социал-демократами, которые управляют Бранденбургом с 1990 года.

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В воскресенье проходит голосование в земле Бранденбург, спустя три недели после того, как ультраправая "Альтернатива для Германии" добилась успеха в двух других землях на востоке Германии.

Около 2,1 миллиона человек зарегистрированы для участия в выборах нового состава ландтага в Бранденбурге - земле, которая окружает столицу Германии Берлин.

За воскресными выборами пристально следят, чтобы определить политический курс страны.

Последние опросы показывают, что ультраправая партия "Альтернатива для Германии" идет вровень с социал-демократами - партией, которая управляла Бранденбургом с момента воссоединения Германии в 1990 году.

Социал-демократы, крупнейшая партия в трехстороннем коалиционном правительстве канцлера Олафа Шольца, надеются сохранить контроль над своим опорным пунктом в условиях растущей поддержки ультраправых и левых партий.

Если социал-демократы проиграют в Бранденбурге, где у Шольца есть свой избирательный округ, это будет считаться плохим знаком для него за год до проведения федеральных выборов.

"Альтернатива для Германии" победила в Тюрингии, а также показала хорошие результаты в Саксонии на выборах, состоявшихся 1 сентября, что вызвало обеспокоенность в Германии и за рубежом по поводу растущей поддержки правых популистов в крупнейшей стране Европейского Союза.

"АдГ" получила мощную поддержку на фоне растущего недовольства массовой иммиграцией в страну за последнее десятилетие и нескольких недавних экстремистских нападений.

Но при этом, даже в случае победы в Бранденбурге, ультраправые не смогут получить власть в ландтаге, так как другие партии отказались формировать с ними коалицию.