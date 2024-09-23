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Выборы в Земле Бранденбург: социал-демократы сдерживают натиск крайне правых

Дитмар Войдке, глава земли Бранденбург с супругой после объявления первых результатов выборов, Потстдам, 22 сентября 2024 г.
Дитмар Войдке, глава земли Бранденбург с супругой после объявления первых результатов выборов, Потстдам, 22 сентября 2024 г. Авторское право Kay Nietfeld/(c) Copyright 2024, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten
Авторское право Kay Nietfeld/(c) Copyright 2024, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten
By Euronews и АР
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Социал-демократической партии Германии удалось сдержать натиск ультраправых в земле Бранденбург. Согласно окончательным результатам, социал-демократы Олафа Шольца получили 30,9% голосов в этой восточной земле. Ультраправая "Альтернатива для Германии" заняла второе место: 29,2%.

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Социал-демократической партии Германии удалось сдержать натиск ультраправых в земле Бранденбург. Согласно окончательным результатам, опубликованным в воскресенье вечером государственной избирательной администрацией, социал-демократы Олафа Шольца получили 30,9% голосов в этой восточной земле, окружающей Берлин. Ультраправая "Альтернатива для Германии" заняла второе место с результатом 29,2%.

Новое левое движение "Союз Сары Вагенкнехт" заняло третье место с 13,5%; правоцентристские христианские демократы набрали 12,1% голосов.

После объявления результатов Дитмар Войдке, премьер-министр земли Бранденбург, заявил, что ему "есть над чем поработать" после неожиданно высокой поддержки избирателями ультраправой партии.

Это важная победа для меня, для моей партии и для земли Бранденбург, потому что главной нашей целью с самого начала кампании было обеспечение стабильности
Дитмар Войдке
губернатор земли Бранденбург

Голосование в этой восточной земле состоялось через три недели после того, как ультраправая "Альтерантива для Германии" добилась успеха на выборах в Тюрингии и стала второй политической силой в Саксонии. В избирательные списки земли Бранденбург были внесены около 2,1 миллиона человек.

СДПГ стоит у руля этой восточной земли с момента объединения Германии в 1990 году. Социал-демократы, крупнейшая партия в трехстороннем коалиционном правительстве канцлера Олафа Шольца, надеялись сохранить позиции перед лицом растущей поддержки избирателями крайне правых и левых партий.

Сам Олаф Шольц живет в Потсдаме, столице Бранденбурга, и поражение социал-демократов здесь могло быть расценено как плохое предзнаменование за год до федеральных выборов, которые должны состояться 28 сентября 2025 года.

Судьба премьер-министра Бранденбурга Дитмара Войдке также висела на волоске: он пообещал уйти в отставку в случае победы ультраправых.

Ультраправая партия получила поддержку на фоне растущей негативной реакции на массовую миграцию в Германию за последнее десятилетие. Когда-то мощная экономика Германии слабеет, что усугубляет общее недомогание. Воскресное голосование последовало за бурной избирательной кампанией, в центре которой были вопросы миграции, внутренней безопасности и мира. Как крайне правые, так и новое левое движение, "Союз Сары Вагенкнехт", хотят прекратить поставки оружия Киеву.

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