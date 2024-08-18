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Лесные пожары тушат в Португалии и Испании

Последствия пожара в Португалии
Последствия пожара в Португалии Авторское право AP/dia Photo
Авторское право AP/dia Photo
By Euronews
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На острове Мадейра закрыты несколько пешеходных маршрутов и зон отдыха.

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Португалия и Испания страдают от лесных пожаров.

На острове Мадейра пока не удается взять под контроль пожар, который разгорелся в среду в районе Рибейра-Брава. Служба гражданской защиты Мадейры сообщает о трех активных фронтах.

Правительство Португалии направило в автономный регион специальный отряд из 80 пожарных. С огнем борются еще 120 местных спасателей.

В районе Серра-де-Агуа после пожара начались оползни. Сотни людей были эвакуированы в целях предосторожности.

На острове Мадейра закрыты несколько пешеходных маршрутов и зон отдыха.

Перекрыто движение в туннеле, ведущем к Куррал-даш-Фрейраш, проезд разрешен только некоторым жителям. Скоростная дорога между Рибейра-Брава и Сан-Висенте также закрыта.

В субботу на северо-западе Испании в населенном пункте Трабаcос, расположенном недалеко от границы с Португалией, вспыхнул лесной пожар, из-за которого пришлось эвакуировать людей и перекрыть национальную автодорогу.

По словам местных властей, есть подозрения считать, что пожар мог стать результатом поджога.

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Мадейра Турция Португалия