Лесные пожары тушат в Португалии и Испании

На острове Мадейра закрыты несколько пешеходных маршрутов и зон отдыха.
Португалия и Испания страдают от лесных пожаров.
На острове Мадейра пока не удается взять под контроль пожар, который разгорелся в среду в районе Рибейра-Брава. Служба гражданской защиты Мадейры сообщает о трех активных фронтах.
Правительство Португалии направило в автономный регион специальный отряд из 80 пожарных. С огнем борются еще 120 местных спасателей.
В районе Серра-де-Агуа после пожара начались оползни. Сотни людей были эвакуированы в целях предосторожности.
На острове Мадейра закрыты несколько пешеходных маршрутов и зон отдыха.
Перекрыто движение в туннеле, ведущем к Куррал-даш-Фрейраш, проезд разрешен только некоторым жителям. Скоростная дорога между Рибейра-Брава и Сан-Висенте также закрыта.
В субботу на северо-западе Испании в населенном пункте Трабаcос, расположенном недалеко от границы с Португалией, вспыхнул лесной пожар, из-за которого пришлось эвакуировать людей и перекрыть национальную автодорогу.
По словам местных властей, есть подозрения считать, что пожар мог стать результатом поджога.