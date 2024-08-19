Лесные пожары во Франции и Португалии: тысячи туристов эвакуированы

В Португалии всего за две недели уничтожены 3,5 тысячи гектаров леса. На Мадейре справиться с огнем не могут из-за сильного ветра.
Лесные пожары распространяются по всей Европе.
В департаменте Эро на юго-западе Франции загорелись 350 гектаров соснового леса, что вынудило отдыхающих там туристов эвакуировать свои караваны и палатки в безопасные места.
Власти заявили, что пожар в последствие был взят под контроль и ликвидирован.
В Португалии август уже принес рекордный за год ущерб - всего за две недели огонь уничтожил 3,5 тысячи гектаров леса.
На одном из островов архипелага Мадейра пожар полыхает на трех фронтах. Огонь достиг населенных пунктов — эвакуированы по меньшей мере 160 человек.
На помощь с материка были направлены десятки пожарных.
Франция и Португалия приняли печальную эстафету у Греции, Албании и Италии, которые после нескольких недель борьбы все же смогли справиться с пламенем.