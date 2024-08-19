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Лесные пожары во Франции и Португалии: тысячи туристов эвакуированы

Лесной пожар на Мадейре в 2016 году
Лесной пожар на Мадейре в 2016 году Авторское право Helder Santos/Copyright 2016 The AP. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistribu
Авторское право Helder Santos/Copyright 2016 The AP. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistribu
By Euronews
Опубликовано
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В Португалии всего за две недели уничтожены 3,5 тысячи гектаров леса. На Мадейре справиться с огнем не могут из-за сильного ветра.

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Лесные пожары распространяются по всей Европе.

В департаменте Эро на юго-западе Франции загорелись 350 гектаров соснового леса, что вынудило отдыхающих там туристов эвакуировать свои караваны и палатки в безопасные места.

Власти заявили, что пожар в последствие был взят под контроль и ликвидирован.

В Португалии август уже принес рекордный за год ущерб - всего за две недели огонь уничтожил 3,5 тысячи гектаров леса.

На одном из островов архипелага Мадейра пожар полыхает на трех фронтах. Огонь достиг населенных пунктов — эвакуированы по меньшей мере 160 человек.

Ветер в сочетании с высокой температурой и низкий влажностью влияет на всю стратегию борьбы с огнем. Ветер все затрудняет
Мигел Альбукерке
президент регионального правительства Мадейры

На помощь с материка были направлены десятки пожарных.

Франция и Португалия приняли печальную эстафету у Греции, Албании и Италии, которые после нескольких недель борьбы все же смогли справиться с пламенем.

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