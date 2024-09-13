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Папа Франциск завершил свой самый продолжительный апостольский визит

Папа Римский в Сингапуре
Папа Римский в Сингапуре Авторское право Gregorio Borgia/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Gregorio Borgia/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Viktoria Sinkevich
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Подводя итоги турне по Юго-восточной Азии и Океании, понтифик обратился с посланием о религиозной терпимости, с которого он начал свой визит 12 дней назад.

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Папа римский Франциск покинул одну из самых религиозных стран мира – Сингапур. Тем самым он завершил самую продолжительную за время своего понтификата поездку по Юго-восточной Азии и Океании.

В заключение апостольского визита в Сингапур глава католической церкви высоко оценил "традиции межконфессионального мира" города-государства. Подводя итоги турне, которое также включало посещение Индонезии, Восточного Тимора и Папуа-Новой Гвинеи, понтифик обратился с посланием о религиозной терпимости с которого он начал свой визит.

Перед отъездом Франциск встретился с группой молодежи и поговорил с ними о важности диалога между различными конфессиями. Понтифик уточнил, что при этом "важно не настаивать" на правоте своих убеждений.

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Целями путешествия понтифика были просветительская работа и религиозная инклюзивность. На одном из этапов поездки он заехал в крупнейшую мечеть Индонезии и подписал с ее великим имамом "Декларацию о религиозной гармонии".

12-дневное турне главы римско-католической церкви стало одним из самых длинных папских путешествий в истории как по количеству дней в пути, так и по расстоянию.

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