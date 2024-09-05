By Euronews

В ходе поездки по странам Юго-Восточной Азии и Океании глава римско-католической церкви прибыл в Джакарту, где после встречи, посвященной межрелигиозному диалогу, подписал с верховным имамом Истикляльскую декларацию.

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Папа Римский Франциск, находящийся в поездке по странам Юго-Восточной Азии и Океании, посетил мечеть Истикляль в столице Индонезии Джакарте.

После приветственной речи верховного имама Назаруддина Умара Франциск выразил радость оттого, что стал гостем в крупнейшей в Юго-Восточной Азии мечети.

На встрече, посвященной межрелигиозному диалогу, присутствовали представители шести различных религий.

Франциск в своем выступлении упомянул подземный "туннель братства", соединяющий мечеть Истикляль и католический собор Успения Пресвятой Богородицы, отметив, что это "позволяет двум великим местам поклонения служить символом единения".

Верховный имам и папа римский поставили свои подписи под совместным документом, который стал продолжением декларации о человеческом братстве, впервые подписанной главой римско-католической церкви и представителями ислама в ОАЭ пять лет назад.

"Поскольку существует лишь одна глобальная человеческая семья, межрелигиозный диалог должен быть признан эффективным инструментом для разрешения местных, региональных и международных конфликтов, особенно тех, что вызваны злоупотреблением религией", - говорится в декларации.

Выступая перед собравшимися в мечети, понтифик также призвал к "решительным действиям" в борьбе с изменением климата на планете.