By Euronews и AP

Папа Франциск прибыл в Папуа - Новую Гвинею в рамках второго этапа его турне по странам Юго-Восточной Азии и Океании. Он провёл богослужения в Ванимо и Порт-Морсби, призвав " изнать страх и суеверие из сердец".

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Папа Франциск прибыл в Папуа - Новую Гвинею, чтобы отпраздновать день католической церкви.

Понтифик летел на транспортном самолете C-130 ВВС Австралии из Порт-Морсби в Ванимо, расположенный на северо-западном побережье этого тихоокеанского государства. Там Франциск встретился с местной католической общиной и миссионерами из его родной Аргентины. Помимо послания любви, папа Франциск привез в Папуа - Новую Гвинею гуманитарную помощь: лекарства, игрушки и музыкальные инструменты.

На поле перед собором Ванимо собрались до 20 000 человек, которые пели и танцевали. Главе римско-католической церкви подарили головной убор из перьев, который понтифик тут же надел. В своем выступлении Франциск похвалил представителей церкви, распространяющих веру. Он призвал местных жителей быть добрыми друг к другу и положить конец межплеменному соперничеству и насилию, что считается неотъемлемой частью культуры Папуа - Новой Гвинеи.

Изгнать страх, суеверия и магию из сердец людей, положить конец деструктивному поведению, такому как насилие, неверность, эксплуатация, злоупотребление алкоголем и наркотиками, - порокам, которые лишают свободы и счастья так много людей папа Франциск глава римско-католической церкви

Ранее Франциск провёл богослужение в столице страны Порт-Морсби, где на стадионе собрались до 35 000 человек. Танцоры в юбках из травы и головных уборах с перьями выступали под традиционный барабанный бой, в то время как священники в зеленых облачениях направлялись к алтарю.

Вы, живущие на этом большом острове в Тихом океане, возможно, иногда думаете о себе как о далекой стране, расположенной на краю света. И все же сегодня Господь хочет приблизиться к вам, преодолеть дистанцию, дать понять, что вы находитесь в центре его сердца и что каждый из вас важен для него папа Франциск глава римско-католической церкви

Франциск долгое время отдавал приоритет церкви на “периферии”, утверждая, что на самом деле она важнее, чем центр. Ванимо с населением 11 000 человек, безусловно, является отдаленным городом. Расположенный недалеко от границы Папуа - Новой Гвинеи с Индонезией, там, где джунгли встречаются с морем, прибрежный город известен как место для серфинга.

Dancers in traditional dress perform as Pope Francis holds a holly mass at Sir John Guise Stadium in Port Moresby, Papua New Guinea, Sunday, Sept. 8, 2024. Mark Baker/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

В субботу Франциск призвал церковных лидеров в Папуа-Новой Гвинее обратить пристальное внимание на людей, находящихся на задворках общества, которые пострадали от "предрассудков и суеверий", после того как услышал истории о том, как женщин ложно обвиняют в колдовстве, а затем изгоняют их семьи.

Визит Франциска в Ванимо стал частью второго этапа его турне по странам Юго-Восточной Азии и Океании. В понедельник он посетит Восточный Тимор, а в конце недели завершит свою поездку в Сингапуре.

Восточный Тимор примет понтифика в преддверии 25-й годовщины референдума о независимости от Индонезии. В столице Дили этой одной из беднейших стран мира с 1,3-миллионным населением баннеры и билборды заполонили улицы.