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Активисты призывают прекратит принудительную депортации в Сирию

Сирийские просители убежища в лагере беженцев в Коккинотримитиа, Кипр
Сирийские просители убежища в лагере беженцев в Коккинотримитиа, Кипр Авторское право Petros Karadjias/Copyright 2017 The AP. All rights reserved.
Авторское право Petros Karadjias/Copyright 2017 The AP. All rights reserved.
By Isabel Marques da Silva
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на португальском языке

Правозащитники утверждают, что на родине депортированных ждут преследования и насилие

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Сирийские правозащитники призывают Евросоюз помочь остановить принудительную депортацию сирийских беженцев. На родине им грозит преследование и насилие. Активисты, которые встречались с представителями стран ЕС, заявили, что факты такого преследования хорошо задокументированы как неправительственными организациями, так и экспертами ООН.

Савсан Абу Зайнедин, генеральный директор организации «Мадания»:

«Именно в этом треугольнике между Ливаном, Сирией и Кипром происходит катастрофа сирийских беженцев. Мы точно знаем, что многие из тех, кого целенаправленно вернули обратно, были задержаны по прибытии или призваны на принудительную военную службу, а многие, как я уже говорила, попали на службу в российскую армию».

Около полутора миллионов сирийских беженцев обитают в Ливане. Но дестабилизация ситуации там, из-за войны в Газе, приводит к тому, что многие сирийцы отправляются на Кипр — страну Евросоюза — через Средиземное море.

Рост миграционного давления привёл к тому, что Кипр в апреле этого года приостановил рассмотрение прошений об убежище от сирийцев.

А в июле Кипр и ещё семь стран Евросоюза подписали письмо с просьбой возобновить диалог с Дамаском по вопросам миграции.

Активисты считают это бессмысленными, пока у власти остаётся Башар Асад.

Захра Альбарази, адвокат по правам человека:

«Следует обсуждать не вопрос о возвращении сирийцев, а вопрос об ответственности сирийских властей. Если мы хотим, чтобы сирийцы захотели вернуться домой, то необходимо решить вопрос о том, что военные преступники не должны оставаться у власти и полностью контролировать экономику страны».

В феврале ООН опубликовала доклад, в котором говорится, что Сирия не обеспечивает безопасных условий для возвращающихся беженцев, поскольку они «подвергаются грубым нарушениям прав человека и злоупотреблениям».

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