Европейский союз финансирует ливанские учреждения, не следя за соблюдением ими основных прав, говорится в докладе международной правозащитной организации Human Rights Watch.

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Сирийские беженцы, пытающиеся добраться до Кипра из Ливана, насильно высылаются на родину ливанскими властями, которых финансирует ЕС, утверждается в опубликованном в среду докладе организации Human Rights Watch.

Кипрская береговая охрана способствует этим насильственным высылкам, отправляя беженцев обратно в Ливан, а ЕС вливает деньги в ливанские вооруженные силы, систематически нарушающие права человека, говорится в докладе.

"Несмотря на то, что европейские доноры на словах говорят об обязательствах в области прав человека, финансирование Европой ливанских силовых структур для охраны границ продолжается, в то время как те же самые службы занимаются неправомерным выдворением сирийских беженцев", - говорится в докладе.

Выводы, сделанные базирующейся в Нью-Йорке неправительственной организацией, основаны на фото- и видеоматериалах, данных слежения за самолетами и лодками, а также свидетельствах 16 сирийских беженцев и просителей убежища, пытавшихся покинуть Ливан.

Это не только вопиющее нарушение права на обращение за международной защитой - а это их право, и в этом им было категорически отказано как кипрскими, так и ливанскими властями, - их также избивали, надевали наручники, произвольно задерживали и подвергали бесчеловечному обращению. Надя Хардман Human Rights Watch

Из 16 беженцев 15 подверглись нарушениям прав человека со стороны ливанских или кипрских властей, в том числе задержаниям, избиениям и словесным оскорблениям.

Одиннадцать из них были насильно возвращены в Сирию Ливанскими вооруженными силами (ЛВС).

"Это не только вопиющее нарушение права на обращение за международной защитой - а это их право, и в этом им было категорически отказано как кипрскими, так и ливанскими властями - их также избивали, надевали наручники, произвольно задерживали и подвергали бесчеловечному обращению", - сказала Euronews сотрудница Human Rights Watch Надя Хардман.

"По возвращении в Сирию беженцы подвергаются произвольным задержаниям, исчезают, а иногда и погибают", - добавила она.

По словам Хардман, действия кипрских и ливанских властей являются явным нарушением правового принципа "невыдворения", который запрещает государству депортировать любого человека в страну, где он может столкнуться с жестоким или унижающим достоинство обращением.

В Ливане, который принимает самое большое в мире число беженцев на душу населения, включая 1,5 миллиона сирийских беженцев, условия жизни для них значительно ухудшились в последние годы на фоне роста враждебности.

Резкий рост числа сирийских беженцев, нелегально пересекающих границу Кипра, страны ЕС, был зафиксирован в апреле на фоне усиления региональной нестабильности, что заставило кипрские власти приостановить рассмотрение заявлений о предоставлении убежища.

В ответ на это ЕС в мае выделил Ливану финансовый пакет в размере 1 миллиарда евро на период до 2026 года, включая средства на оснащение и обучение ливанских вооруженных сил, чтобы они могли лучше контролировать границу.

Половина пакета (500 млн евро) была принята в августе, из которых 368 млн евро направлены на поддержку уязвимых групп населения в Ливане, включая сирийских беженцев. Оставшиеся 132 млн - на проведение экономических реформ и изменений в сфере безопасности, в том числе на усиление "поддержки сектора безопасности и управления границей, отметили в Еврокомиссии.

ЕС финансирует институты без значимых проверок?

Организация Human Rights Watch утверждает, что ЕС направляет деньги ливанским государственным органам и учреждениям без необходимых проверок соблюдения ими основных прав.

"Нет никаких сопутствующих условий, чтобы эти учреждения, агентства соблюдали фундаментальные принципы прав человека",- сказала Хардман в интервью Euronews.

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"На самом деле, то, что мы видим в сделке между ЕС и Ливаном, - это почти награда. Это еще одно обещание предоставить возмутительные суммы денег без каких-либо условий", - сказала она, добавив, что ее организация не против финансирования ливанских властей, но необходимо ввести четкие условия и механизмы мониторинга, чтобы ЕС не был соучастником злоупотреблений.

Правозащитники также ставят под сомнение способность исполнительной власти ЕС удостовериться в том, что партнеры, с которыми блок заключает контракты на оказание поддержки ливанским властям в управлении границами, такие как базирующийся в Вене Международный центр развития миграционной политики (МЦРМП), соблюдают основные права, учитывая, что на них не распространяются рамки ЕС в области прав человека.

Европейская комиссия сообщила Human Rights Watch в письме от 20 августа, что финансируемые ЕС мероприятия, осуществляемые МЦРМП, "внимательно отслеживаются Европейской комиссией, в том числе через представительство ЕС в Бейруте".

"Перед каждой выплатой ЕС проводит проверку финансового и операционного прогресса на основе описательных и финансовых отчетов, представленных партнером-исполнителем", - говорится в письме, направленном в Human Rights Watch.

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НПО добавляет, что во внутренних документах, к которым она получила доступ, исполнительная власть Евросоюза признает, что "субъекты безопасности, получающие выгоду от проектов ЕС, могут действовать вопреки международным стандартам в области прав человека".

Кипр претендует на роль еврокомиссара по Средиземноморью

Заявления Human Rights Watch прозвучали в тот момент, когда президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен проводит собеседования с кандидатами на должность еврокомиссаров.

Кандидат от Кипра Костас Кадис заявил кипрским СМИ в понедельник, что новый пост европейского комиссара по Средиземноморью "представляет интерес" для его правительства.

Эта роль будет включать в себя надзор за соглашениями блока о регулировании миграции со странами южнее, включая существующие сделки, заключенные с Египтом, Ливаном, Мавританией и Тунисом для сдерживания потоков мигрантов.

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Некоторые из этих соглашений подвергались резкой критике со стороны правозащитников за игнорирование зафиксированных в странах нарушений.

В своих приоритетах на предстоящий срок фон дер Ляйен обещает продолжать развивать "стратегические отношения" в области миграции и безопасности со странами, не входящими в ЕС, добавляя, что "новый пакт для Средиземноморья" будет направлен на углубление этих партнерских отношений.

Human Rights Watch ставит под сомнение целесообразность выделения портфеля Кипру.

"Кипр занимается незаконной высылкой населения. Они связаны мощной системой и нормами ЕС в области прав человека, которые игнорируются", - сказал Хардман.

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Пока не будет проведено расследование, в результате которого виновные понесут наказание за вопиющие нарушения международного права, не думаю, что Кипр должен получить портфель, в котором должен будет отвечать за такие важные вопросы, как миграция", - убеждена Хардман.