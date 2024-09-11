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Совместный визит Блинкена и Лэмми в Киев

Американский зенитный ракетный комплекс Patriot
Американский зенитный ракетный комплекс Patriot Авторское право Sean Murphy/ AP.
Авторское право Sean Murphy/ AP.
By Euronews
Опубликовано
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Главы внешнеполитических ведомств США и Британии прибыли в Украину на фоне сообщений о том, что Вашингтон может снять с ВСУ запрет на удары западным дальнобойным оружием по территории РФ

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Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми прибыли в Киев для переговоров с высокопоставленными украинскими чиновниками, включая президента Владимира Зеленского.

Украина оказывает давление на своих западных союзников, добиваясь разрешения на использование ракет большой дальности против России, и, как ожидается, активизирует эти усилия после обвинений в том, что Тегеран поставляет Москве баллистические ракеты.

Кремль заявляет, что отреагирует соответствующим образом, если США согласятся снять ограничения.

Тем временем в рамках IV саммита Международной Крымской платформы в Киеве президент Украины Владимир Зеленский вместе с лидерами Литвы, Хорватии, Латвии и Чехии открыл Мемориал в память о жертвах геноцида крымскотатарского народа. Он напоминает о трех трагических этапах: аннексии Крыма российской империей в 1783 году, депортации в 1944 году и оккупации в 2014-м.

Касательно военных действий Россия утверждает, что её войска захватили украинское село недалеко от Угледара в Донецкой области. Министерство обороны РФ при этом заявило, что Украина за ночь запустила 144 беспилотника по российским регионам.

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