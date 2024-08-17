Россия атакует в Донецкой области, Украина укрепляет позиции в Курской

By Euronews

Российские войска пытаются прорвать оборону ВСУ в Донецкой области, тем временем украинские силы укрепляют свое присутствие в Курской. Оттуда тысячами эвакуируют местных жителей, для которых такой поворот войны стал полной неожиданностью

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Россия продолжает наносить авиаудары по городам Украины и штурмовать позиции ВСУ на линии фронта в Донецкой области, несмотря на то, что украинские войска продвигаются в Курской области РФ.

Под обстрел попал жилой массив в городе Сумы, там были повреждены автомобили и близлежащие здания, два человека получили ранения. Как сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, удар был нанесен крылатой ракетой "Искандер-К" и авиационной бомбой.

Posted by ДСНС України on Friday, August 16, 2024

ВВС Украины также заявили, что за ночь сбили 14 российских беспилотников, в том числе над Киевской областью.

В Краматорске российским ударом был разрушен жилой дом, из-под завалов извлекли мужчину в тяжелом состоянии.

По данным Генштаба ВСУ, в субботу на фронте произошло более 70 боевых столкновений, и активнее всего россияне атаковали Покровское направление, где было предпринято 25 попыток потеснить украинцев с занимаемых позиций.

Тем временем продолжались бои в Курской области России, куда 6 августа украинские войска вошли в попытке отвлечь военное внимание Кремля от линии фронта в Украине.

В четверг ВСУ заявили, что захватили город Суджа, расположенный в 10 километрах от границы. С довоенным населением около 5 000 человек это самый большой город, который перешел под контроль украинских сил с начала вторжения.

Александр Коц, военный корреспондент прокремлевской газеты "Комсомольская правда", заявил, что украинское давление в Курской области "пока не ослабевает".

"На основных участках изрезанного фронта ситуация стабилизировалась. Но есть участки, где противник продолжает попытки расширить плацдарм", - написал он на своем Telegram-канале.

Украинцы разрушли мост через реку Сейм в Глушковском районе. По словам представителя российского МИДа Марии Захаровой, сделано это было с помощью ракет HIMARS американского производства, что стало первым случаем их применения в Курской области.

Российские военные блогеры говорят, что разрушение мостов может затруднить доставку грузов российским войскам, но не отрезать их полностью.

Неразбериха и паника

Россия уже сталкивалась с набегами на свою территорию во время войны, но курское вторжение отличается своими размерами, скоростью, участием закаленных в боях украинских бригад и длительностью их пребывания на территории России. По мнению западных военных аналитиков, в операции участвуют до 10 000 украинских военнослужащих.

Вторжение, которое, по словам российских властей, привело к эвакуации более 120 000 мирных жителей, стало для многих шоком.

"Никто не ожидал, что такой конфликт вообще возможен в Курской области, - говорит активист и член местной оппозиционной партии "Яблоко" Ян Фурцев.- Здесь такая неразбериха и паника, потому что прибывают граждане из прифронтовых районов, и они напуганы, очень напуганы".

Министерство по чрезвычайным ситуациям России сообщило на пресс-конференции в субботу, что около 10 000 эвакуированных из Курской области, в том числе 3000 детей, находятся в 171 пункте временного размещения по всей стране.

Десятки военнопленных

Украинские войска также захватили несколько десятков российских военнослужащих в ходе их продвижения по региону.

В субботу президент Владимир Зеленский поблагодарил украинских солдат и командиров за пленение российских военнослужащих и заявил, что "обменный фонд" страны, который она будет использовать для возвращения украинских военнопленных, пополняется.

"Благодарю всех наших бойцов и командиров, которые захватывают российских военнослужащих, тем самым способствуя освобождению наших воинов и гражданских лиц, удерживаемых Россией", - написал Зеленский в сообщении на сайте X.