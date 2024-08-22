ISW: Украина научилась держать планы в секрете

By Euronews

Украина научилась держать планы в секрете, а политические последствия операции в Курской области важнее военных, заявляют аналитики ISW

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Когда первые подразделения пересекали границу Курской области 6-го августа, многие сочли, что это будет ещё один ограниченный по силами и времени рейд.

Истинные масштабы операции стали неожиданностью и для Москвы, и для граждан Украины, и для западных союзников Киева.

Каролина Хирд, аналитик Института изучения войны (ISW):

«Секретность, которой было окутано планирование, была ключевым фактором. Я думаю, Украина извлекла важные уроки из опыта контрнаступления прошлого года, потому что было много сообщений, много обсуждений, и это позволило Западу, равно как и России, в основном предугадать, где Украина собирается атаковать и когда».

Аналитики полагают, что чисто военные цели трансграничной операции не так важны, как политические последствия того, что война в Украине в полном смысле слова пришла и на российскую землю, и последствия скажутся, хоть, возможно, и не скоро.

Каролина Хирд, аналитик Института изучения войны:

«Есть очень много нюансов, которые сейчас кажутся не очень заметными, но, как мне кажется, вызовут недовольство в долгосрочной перспективе. Например, использование призывников. А в более широком смысле — само понимание того, что российская граница на самом деле уязвима, и российское общество должно начать воспринимать её как уязвимое место. И это изменит взгляды на войну многих представителей российского общества, например популистов, которые ранее относились к ней безразлично».

Киев утверждает, что захватил в Курской области более тысячи квадратных километров — это больше, чем Россия захватила в Украине за восемь месяцев.

Тем не менее, российские власти по-прежнему запрещают использовать слово «война», называя происходящее на своей территории «контртеррористической операцией».