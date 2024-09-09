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Шольц: Россия должна участвовать в мирном саммите по Украине

Почетные караулы стреляют в воздух во время церемонии похорон шести украинских военнослужащих, погибших в результате российского ракетного обстрела, 7 сентября 2024 года
Почетные караулы стреляют в воздух во время церемонии похорон шести украинских военнослужащих, погибших в результате российского ракетного обстрела, 7 сентября 2024 года Авторское право Evgeniy Maloletka/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Evgeniy Maloletka/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews и AP, EBU
Опубликовано Последние обновления
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Вторая мирная конференция по Украине должна пройти с участием России, заявил Олаф Шольц. Канцлер Германии считает, что настал подходящий момент для обсуждения путей достижения мира.

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Вторая мирная конференция по Украине должна пройти с участием России. Такое заявление в интервью немецким сми сделал Олаф Шольц. Канцлер Германии добавил, что это мнение с ним разделяет и украинский президент Владимир Зеленский.

Также он призвал активизировать усилия по урегулированию конфликта.

"Я считаю, что сейчас настал момент, когда мы должны обсудить, как выйти из этой военной ситуации, и как можно быстрее", - сказал глава немецкого правительства.

"Безусловно, будет ещё одна мирная конференция, и мы с президентом [Зеленским] согласны, что на ней должна присутствовать Россия" - заключил он.

Bloomberg сообщал, что Киев планирует провести её в ноябре.

Предыдущая мирная конференция прошла в июне в Швейцарии. В итоговом коммюнике 78 стран высказались за "уважение территориальной целостности и суверенитета Украины" как основу будущего мирного соглашения. Правда, дальнейшие шаги по его достижению не были определены.

Москва в этих переговорах не участвовала.

Шольц сталкивается с растущим политическим давлением со стороны недовольных поддержкой, которую немецкое правительство оказывает Украине, включая деньги и оружие. На последних выборах несколько популистских партий, выступающих против военной помощи Киеву, получили хороший результат.

Некоторые однопартийцы Шольца из Социал-демократической партии также призвали сместить акцент на дипломатию в отношении России.

Ранее на военной базе "Рамштайн" в Германии завершилось заседание Контактной группы по вопросам Украины.

Там министр обороны США Ллойд Остин объявил об очередном готовящемся пакете военной помощи Киеву в размере 250 миллионов долларов.

Великобритания пообещала отправить на вооружение ВСУ 650 зенитных ракет, а Германия - 12 самоходных гаубиц.

"Главное для нас сейчас, в начале осени, - укрепить позиции Украины, украинцев, защитить наши города и села от российского террора и, конечно, предоставить больше возможностей для наших солдат на фронте", - сказал Зеленский в своем ночном видеообращении.

"Я благодарю всех, кто работает и воюет за Украину, за наш народ и наши интересы, интересы нашей страны, украинского государства. С каждым днём, с каждой неделей Украина должна становиться сильнее", - добавил он.

Тем временем два государства-члена НАТО - Румыния и Латвия - заявили, что российские дроны нарушили их воздушное пространство. Идёт расследование. Как отмечают власти, такие инциденты происходят всё чаще.

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Этой ночью ВС России обстреляли ряд украинских регионов. Взрывы гремели в Полтаве и Днепре. Воздушная тревога была объявлена в столице, в Сумской, Черниговской и Харьковской областях.

Ожесточенные бои идут под Покровском. Там продолжается эвакуация. В городе остаются около 20 тысяч жителей.

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