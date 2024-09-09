Шольц: Россия должна участвовать в мирном саммите по Украине

Вторая мирная конференция по Украине должна пройти с участием России, заявил Олаф Шольц. Канцлер Германии считает, что настал подходящий момент для обсуждения путей достижения мира.
Вторая мирная конференция по Украине должна пройти с участием России. Такое заявление в интервью немецким сми сделал Олаф Шольц. Канцлер Германии добавил, что это мнение с ним разделяет и украинский президент Владимир Зеленский.
Также он призвал активизировать усилия по урегулированию конфликта.
"Я считаю, что сейчас настал момент, когда мы должны обсудить, как выйти из этой военной ситуации, и как можно быстрее", - сказал глава немецкого правительства.
"Безусловно, будет ещё одна мирная конференция, и мы с президентом [Зеленским] согласны, что на ней должна присутствовать Россия" - заключил он.
Bloomberg сообщал, что Киев планирует провести её в ноябре.
Предыдущая мирная конференция прошла в июне в Швейцарии. В итоговом коммюнике 78 стран высказались за "уважение территориальной целостности и суверенитета Украины" как основу будущего мирного соглашения. Правда, дальнейшие шаги по его достижению не были определены.
Москва в этих переговорах не участвовала.
Шольц сталкивается с растущим политическим давлением со стороны недовольных поддержкой, которую немецкое правительство оказывает Украине, включая деньги и оружие. На последних выборах несколько популистских партий, выступающих против военной помощи Киеву, получили хороший результат.
Некоторые однопартийцы Шольца из Социал-демократической партии также призвали сместить акцент на дипломатию в отношении России.
Ранее на военной базе "Рамштайн" в Германии завершилось заседание Контактной группы по вопросам Украины.
Там министр обороны США Ллойд Остин объявил об очередном готовящемся пакете военной помощи Киеву в размере 250 миллионов долларов.
Великобритания пообещала отправить на вооружение ВСУ 650 зенитных ракет, а Германия - 12 самоходных гаубиц.
"Главное для нас сейчас, в начале осени, - укрепить позиции Украины, украинцев, защитить наши города и села от российского террора и, конечно, предоставить больше возможностей для наших солдат на фронте", - сказал Зеленский в своем ночном видеообращении.
"Я благодарю всех, кто работает и воюет за Украину, за наш народ и наши интересы, интересы нашей страны, украинского государства. С каждым днём, с каждой неделей Украина должна становиться сильнее", - добавил он.
Тем временем два государства-члена НАТО - Румыния и Латвия - заявили, что российские дроны нарушили их воздушное пространство. Идёт расследование. Как отмечают власти, такие инциденты происходят всё чаще.
Этой ночью ВС России обстреляли ряд украинских регионов. Взрывы гремели в Полтаве и Днепре. Воздушная тревога была объявлена в столице, в Сумской, Черниговской и Харьковской областях.
Ожесточенные бои идут под Покровском. Там продолжается эвакуация. В городе остаются около 20 тысяч жителей.