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Евроинтеграция Украины: Стефанишиной доверили контроль за ходом реформ

Ольга Стефанишина будет курировать приведение украинских законов в соответствие с нормами ЕС.
Ольга Стефанишина будет курировать приведение украинских законов в соответствие с нормами ЕС. Авторское право AP Photo/Andreea Alexandru
Авторское право AP Photo/Andreea Alexandru
By Oleksandra Vakulina
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Вице-премьер Ольга Стефанишина не только сохранила за собой пост, но и получила портфель министра юстиции. В интервью Euronews она рассказала об "отсутствии усталости" в украинском обществе и о том, что на пути в ЕС потребуется переписать законодательство.

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Свой прежний пост заместителя премьер-министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина теперь совмещает с должностью главы Минюста.

По её словам, расширение полномочий связано со стремлением Киева вступить в ЕС, а процесс этот – не только общение с брюссельскими чиновниками, это главным образом внутренняя законодательная работа, связанная с реформами.

Как отмечает Стефанишина, для этого в подконтрольном ей ведомстве также произойдут перестановки.

"На Минюст будет возложена новая огромная задача, связанная с приведением украинской правовой базы в соответствие с нормами ЕС. И это та работа, которая будет в значительной степени координироваться министерством юстиции", – отмечает она.

По сути, процесс вступления в ЕС, возвращения нас в европейскую семью – это про ценности, верховенство закона и другие фундаментальные сферы правовой системы. Министерство юстиции будет главным органом по надзору за ходом реформ.

"Украина вовсе не истощена, – подчёркивает Стефанишина, – мы умеем адаптироваться по ходу дела, каждый мобилизован на своём месте, чтобы страна оставалась функциональной, работоспособной. Если для этого потребуются очередные правительственные перестановки – они будут сделаны".

Стефанишина хорошо известна в Брюсселе, поскольку она была ключевым переговорщиком на пути Украины к получению статуса кандидата. В своём выступлении перед законодателями перед назначением она заявила, что для того, чтобы Украина стала членом Евросоюза, необходимо внести в законодательство "сотни и тысячи" изменений.

Дополнительные источники • перевод и адаптация: Alexander Kazakevich

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