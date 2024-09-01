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ФРГ: ультраправые лидируют на выборах в Тюрингии и имеют шансы на успех в Саксонии (экзитполы)
Авторское право Markus Schreiber/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Markus Schreiber/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews
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ФРГ: ультраправые лидируют на выборах в Тюрингии и имеют шансы на успех в Саксонии (экзитполы)

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Крайне правая немецкапартия "Альтернатива для Германии" впервые стала сильнейшей партией на выборах в восточной части страны и почти сравнялась с консерваторами во втором голосовании, как показали экзит-полы.

Партии правящей коалиции канцлера Олафа Шольца показали более слабый результат.

Экзит-полы общественного телевидения ARD и ZDF выявили поддержку "Альтернативы для Германии" на уровне 30,5–33,5% в Тюрингии и 31,5% в Саксонии. В то время как правоцентристский Христианско-демократический союз, главная оппозиционная партия на национальном уровне, имеет 24,5% в Тюрингии и 31,5–32% в Саксонии.

Крайне маловероятно, что какая-либо другая партия согласится привести AfD к власти, присоединившись к ней в коалиции. Тем не менее, ее сила, вероятно, сделает формирование новых правительств земель крайне затруднительным.

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