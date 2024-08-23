Как местные выборы в Германии могут повлиять на войну в Украине?

By Liv Stroud

Война в Украине доминирует в политических дискуссиях перед выборами в трех восточных землях Германии в сентябре. Как ультралевые, так и ультраправые партии требуют переговоров с Россией и прекращения поставок оружия в Украину. Могут ли они повлиять на внешнюю политику Германии?

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"Мир, свобода, никакой войны". Именно такие лозунги звучат в старых городах, вымощенных булыжником, по всей восточной Германии. Средний возраст тех, кто несет флаги с надписями "мир" и "наша страна превыше всего", - около 60 лет.

Но многие из этих протестов имеют и более мрачный подтекст и отголоски антидемократических ценностей.

Некоторые участники демонстрации в понедельник в городе Гёрлиц на востоке Саксонии были одеты в футболки с надписями: "Когда правильное становится неправильным, сопротивление становится обязанностью". Некоторые из протестующих убеждены, что правительство действует против них, "импортируя культуру" и легкомысленно тратя деньги на "зеленую" энергию.

Жители восточных земель Саксония, Тюрингия и Бранденбург придут на избирательные участки в сентябре. Согласно последним опросам, ультраправая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) обогнала в Саксонии христианских демократов (ХДС), которые находились у власти 16 лет при бывшем канцлере Ангеле Меркель и, как ожидается, победят на федеральных выборах в следующем году.

Новая ультралевая партия, "Альянс Сары Вагенкнехт" (АСВ), откололась от "Левой партии" в прошлом году и потребовала проведения политики, схожей с АдГ, такой как переговоры с президентом России Владимиром Путиным, прекращение поставок оружия в Украину и смягчение климатической политики. Обе партии резко критикуют нынешнее правительство, но не предлагают большого количества реальных решений.

Могут ли выборы в восточных землях Германии повлиять на внешнюю политику федерального правительства?

Политолог доктор Карстен Кошмидер считает, что не напрямую, но эти выборы могут оказать влияние на другие политические партии, находящиеся у власти.

По словам Кошмидера, местные органы власти не могут проводить внешнюю политику, "но они влияют на общую политическую ситуацию".

Проблема, по словам Кошмидера, "в том, что другие партии наблюдают за происходящим. Они видят, что АСВ и АдГ набирают много голосов. В Восточной Германии война в Украине - это главный вопрос".

"Сейчас происходит то, что, например, премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер, который является членом ХДС и входит в национальный исполнительный совет ХДС, уже несколько месяцев говорит, что нам нужно примириться с Россией, снова покупать российский газ, отказаться от Украины, перестать давать Украине что-либо и выслать украинских беженцев".

Кошмидер говорит, что Кречмер хочет сохранить большинство голосов, особенно учитывая, что АдГ может получить около 30 % голосов на сентябрьских выборах.

"Он пытается сыграть на этом вопросе, потому что знает, что он важен для людей. Если после выборов в штатах выяснится, что партии, выступающие против помощи Украине, показывают высокие результаты, и если послевыборные опросы покажут, что этот вопрос был решающим для многих избирателей, это, естественно, повлияет на национальную политику. В 2025 году нас ждут федеральные выборы, если коалиция продержится так долго".

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Кошмидер предупреждает, что "если АдГ добьется высоких результатов на выборах в трех землях, демократические партии начнут спрашивать себя, почему это так и что им нужно изменить".

Кто-то может сделать вывод, что раз АдГ выступает против ЕС, то и они должны занять более критическую позицию по отношению к Евросоюзу Карстен Кошмидер политолог

"Однако влияние правительств земель за пределами их границ весьма ограничено, если только они не действуют через Бундесрат (Федеральный совет)", - продолжает Кошмидер. "Но даже в Бундесрате совокупное влияние трех земель минимально".

Как насчет коалиции между BSW и AfD?

Ожидается, что АдГ будет самой сильной партией, по крайней мере, в Саксонии, и у нее будут хорошие результаты в Бранденбурге и Тюрингии. Но маловероятно, что она наберет более 50 %, необходимых для большинства, чтобы войти в правительство.

Для назначения судей требуется большинство в две трети голосов.

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Однако даже если АдГ не войдет в правительство, она все равно сможет оказать большое влияние, считает Кошмидер.

Хотя ХДС исключил возможность создания коалиции с АдГ как на местном, так и на федеральном уровне, в перспективе он может отказаться от этого обещания.

В качестве альтернативы, говорит Кошмидер, "возможно, что, например, АСВ и АдГ вместе получат более 50 % в одной из федеральных земель. Тогда будет невозможно сформировать правительство без одной из этих двух партий, и они, конечно, смогут выдвинуть очень сильные требования во время переговоров, заявив: "Мы войдем в правительство, только если вы согласитесь на то-то и то-то"".

Плакат АдГ в Циттау с надписью (на немецком языке): «Мы обеспечиваем мир». Liv Stroud

Такие требования, вероятно, будут включать прекращение поставок оружия в Украину.

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По словам Кошмидера, возможно, что АСВ войдет в правительство, а его лидер Сара Вагенкнехт "уже заявила, что будет вмешиваться в переговоры на государственном уровне и настаивать на том, чтобы в них участвовали вопросы национальной и внешней политики. Она может сказать: "Мы войдем в коалицию только в том случае, если в коалиционное соглашение будет включено обязательство, что правительство земли будет выступать за определенные вещи". Несмотря на то, что правительства земель не имеют полномочий в области внешней политики или принятия решений о помощи или вооружениях для Украины, она все же может добиться чего-то вроде инициативы бундесрата, в которой Германия должна прекратить поставки оружия Украине. Это вполне вероятно".

Однако если внутри коалиции возникают разногласия, Бундесрат воздерживается от голосования по вопросам. Это означает, что АдГ в коалиции с другой партией, такой как ХДС или АСВ, не будет голосовать по определенным вопросам, даже если во всех трех землях будет править правительство АдГ, что, по мнению Кошмидера, очень маловероятно.

Действительно ли AfD представляет угрозу?

Кошмидер говорит, что "АдГ будет иметь влияние только в том случае, если другие партии создадут с ними коалицию или если ХДС примет позиции АдГ. В этом случае АдГ может оказать длительное негативное влияние на демократию. Но если ХДС этого не сделает, то АдГ останется в относительной изоляции. Даже если они получат 30 % голосов, они не смогут самостоятельно нанести большой ущерб".

Однако это только на федеральном уровне. На уровне земель АдГ потенциально может "причинить много вреда внутри своих регионов, нанести ущерб демократии на региональном уровне, подорвать образование и разрушить политическую активность".

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И АСВ, и АдГ скептически относятся к зеленой энергетике, но если АдГ добьется успеха на предстоящих выборах, то ее лидеры "могут отложить постепенный отказ от угля, потому что не хотят рисковать безработицей или структурными изменениями в угольных регионах Восточной Германии". Это касается всей Европы, потому что если Германия продолжит сжигать уголь или, наоборот, будет вкладывать больше средств в солнечную и ветряную энергетику, это будет иметь более широкие последствия на всем континенте".