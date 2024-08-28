Германия: борьба с ростом ультраправых

By Кристина Йовановски

АдГ лидирует в опросах в Тюрингии, Саксонии и Бранденбурге, где в сентябре состоятся земельные выборы. Противники ультраправой идеологии мобилизуют силы.

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Маджид Альбунни приехал в Берлин из Сирии в 2013 году, спасаясь от войны. Теперь, став гражданином ФРГ, он говорит, что с нетерпением ждет возможности проголосовать, чтобы помочь в борьбе с подъёмом крайне правой партии Альтернатива для Германии (Alternative für Deutschland). Маджид надеется, что на этот раз больше людей выразят свою позицию.

"Те, кому не нравятся, или, по крайней мере, я знаю, что им не нравятся эти идеи, они молчат об этом, и это разочаровывает, потому что нам нужно быть активными, как сторонникам демократии, нам нужно действительно показать, что мы большинство, и я верю, что мы большинство", - говорит Маджид.

В этом году АдГ заняла второе место в Германии на выборах в Европарламент. Теперь представители этнических групп, живущих в Германии, бьют тревогу: по данным опросов, АдГ - главный претендент на победу в земельные парламенты Тюрингии, Саксонии и Бранденбурге, которые пройдут в конце сентября.

Берлинский офис Американского еврейского комитета выпустил брошюру с предупреждением о том, что АдГ продвигает антисемитскую идеологию.

Директор организации заявил, что, несмотря на обещания других политических партий не вступать в коалицию с АдГ, риски все еще велики.

Ремко Лимхейс, глава берлинского офиса Американского еврейского комитета:

"Возможно, после выборов в земельные парламенты мы увидим, что другим партиям будет очень сложно сформировать коалицию без АдГ, так что это может означать, что в этих землях будет заблокированная политическая система, которая не сможет двигаться вперед или что-либо делать без функционирующего правительства".

Кристина Йовановски, Euronews:

"Представители этнических меньшинств предупреждают, что политика АдГ повлияет не только на местную или национальную политику. Так, ультраправые предлагают провести референдум о том, должна ли Германия оставаться в составе ЕС. Лидер турецкой общины ФРГ говорит, что эта партия угрожает всей европейской системе".

Гокай Софуоглу, председатель турецкой общины в Германии:

"АдГ— антисемитская партия, антимусульманская партия, и в то же время антидемократическая партия. АдГ — это также партия, которая отрицает фашизм, отрицает Холокост".

Дебаты о миграции и беженцах возобновились после того, как выходца из Сирии обвинили в убийстве трёх человек на фестивале в Западной Германии в минувшую пятницу. АдГ быстро вопсользовалась этим инцидентом для подогрева своей избирательной кампании.

Но Маджид говорит, что не потерял веру в своих соотечественников-немцев:

"Я по-прежнему считаю, что немецкое общество хорошо образовано, оно хорошо осведомлено и может отличить одного человека, радикального экстремиста, от группы людей".

Кроме миграционного вопроса, большую роль на этот раз в региональных выборах ирает и внешняя политика, хотя её проводит федеральрое правительство. Важное место в предвыборной кампании занимает позиция в отношении войны в Украине и вопрос о об укреплении бундесвера и размещении в Германии американских ракет средней дальности.