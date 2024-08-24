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Три человека погибли в результате нападения с ножом в немецком Золингене

Жертвами нападения в Золингене стали женщина и двое мужчин
Жертвами нападения в Золингене стали женщина и двое мужчин Авторское право Gianni Gattus/dpa
Авторское право Gianni Gattus/dpa
By Euronews
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Нападение произошло на площади в центре Золингена на праздновании 650-летия города. Злоумышленнику удалось скрыться, полиция ведет его поиск.

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По меньшей мере три человека погибли и около десяти получили ранения в результате нападения с ножом на фестивале в западногерманском городе Золинген.

Газета Bild сообщила, что мужчина наносил ножевые ранения прохожим на центральной площади, где проходил фестиваль в честь 650-летия города.

Местная газета Solinger Tageblatt сообщила, что власти попросили людей покинуть центр города, а один из организаторов фестиваля, Филипп Мюллер, сказал со сцены, что сотрудники скорой помощи борются за жизни девяти человек.

Немецкое информационное агентство dpa со ссылкой на неназванные источники в полиции сообщило, что задержать нападавшего не удалось.

Фестиваль, посвященный 650-летию города, начался в пятницу и должен был продлиться до воскресенья.

В Золингене проживает около 160 000 человек, он расположен недалеко от таких крупных городов, как Кельн и Дюссельдорф.

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