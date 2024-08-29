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Премьер-министр Испании Педро Санчес завершил турне по Мавритании, Гамбии и Сенегалу

Премьер-министр Испании Педро Санчес и президент Мавритании Мухаммед ульд аш-Шейх аль-Газуани
Премьер-министр Испании Педро Санчес и президент Мавритании Мухаммед ульд аш-Шейх аль-Газуани Авторское право Mauritanian Presidency/AP Photo
Авторское право Mauritanian Presidency/AP Photo
By Aida Sanchez Alonso
Опубликовано Последние обновления
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Эта статья была первоначально опубликована на испанском языке

Испанский премьер отправился с визитом в Западную Африку из-за миграционного кризиса на Канарских островах. За первые шесть месяцев текущего года число нелегальных мигрантов там выросло на 154%.

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Премьер-министр Испании Педро Санчес завершил турне по трем африканским странам: Мавритании, Гамбии и Сенегалу, которое началось в прошлый вторник. В ходе поездки Санчес выступал за расширение каналов легальной миграции, а также за возвращение домой тех, кто уже добрался до Испании.

По мнению Сары Престианни из правозащитной организации Euromed Rights, одной из причин увеличения числа прибывающих на Канарские острова являются недавние соглашения, подписанные Еврокомиссией с несколькими средиземноморскими странами. Например, с Тунисом, где, как утверждается, сократилось число покидающих страну людей.

"По политическим причинам, как ливийские боевики, так и тунисское правительство пытаются перехватить и отправить обратно мигрантов, нарушая при этом права человека. Так что если мы посмотрим на Средиземноморский регион в целом, то увидим, что увеличение числа мигрантов на Канарских островах означает и увеличение числа перехватов в других пунктах въезда в Европу", — говорит она.

Один из планов Санчеса по преодолению кризиса — поощрение так называемой циркулярной миграции, то есть найма иностранных работников в странах их происхождения, куда они впоследствии возвращаются.

Марокко и Сенегал уже заключили подобное соглашение с Испанией, которое теперь распространяется на Гамбию и Мавританию. НПО высоко оценивают позитивный настрой Санчеса в отношении миграции, хотя и предупреждают о рисках:

Когда мы говорим о циркулярной миграции или легальных путях, речь идет в основном о сезонных рабочих. Сезонные рабочие, которых мы хорошо знаем в Уэльве, Апулии или Калабрии на юге Европы, но часто это означают эксплуатацию", — добавляет Сара Престианни.

Опасный маршрут

За первые шесть месяцев 2024 года число прибывающих на Канарские острова нелегальных мигрантов увеличилось на 154%, по данным Frontex. Многие из них — дети.

Путь туда на лодке из Гамбии или Сенегала считается очень опасным. Он проходит через район с сильными атлантическими течениями и занимает несколько дней.

Именно миграционный кризис на Канарских островах побудил Педро Санчеса принять меры. Одним из вариантов решения проблемы может стать система, которая напоминает европейскую систему солидарности: несовершеннолетних мигрантов предлагается распределять между разными испанскими регионами.

"Все автономные области Испании должны создать систему солидарности с Канарскими островами, Сеутой и Мелильей, которые отвечают за управление миграционными потоками, особенно когда речь идет о несопровождаемых несовершеннолетних", — объясняет евродепутат из Прогрессивного альянса социалистов и демократов Европарламента от Канарских островов Хуан Фернандо Лопес Агилар.

Проблема беспокоит и Брюссель. И хотя глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не собирается посещать Канарские острова с визитом в ближайшее время, в ее офисе отмечают, что она не исключает такой возможности.

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