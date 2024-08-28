NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Путешествия
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкасты
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Испания и Мавритания подписали соглашение о борьбе с нелегальной миграцией

Педро Санчес отправился в турне по странам Западной Африки
Педро Санчес отправился в турне по странам Западной Африки Авторское право Mauritanian Presidency/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Mauritanian Presidency/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews
Опубликовано
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Глава испанского правительства собирает подписать такие же соглашения с другими странами Западной Африки

РЕКЛАМА

Испания подписала с Мавританией соглашение о сотрудничестве в рамках борьбы с нелегальной миграцией на Канарские острова.

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что страна нуждается в мигрантах, и потому он намерен не бороться с ней, а искать способы контролировать этот процесс.

Педро Санчес, премьер-министр Испании:

«Миграция — это не проблема, это необходимость, которая влечёт за собой определённые проблемы. Поэтому мы должны искать способы, которые позволят нам контролировать её гуманным, безопасным и упорядоченным образом».

Related

Несколько дней назад Санчес посетил Канары, которые столкнулись с серьёзным давлением: с января по середину августа туда прибыли более 22 тысяч человек. Около четверти из них — несовершеннолетние. Мадрид выделил Канарским островам 50 миллионов евро на обустройство мигрантов.

Канарские острова — одни из главных перевалочных пунктов для мигрантов из Западной Африки. Именно поэтому глава испанского правительства отправился в трёхдневное турне сразу по нескольким государствам этого региона.

Испания предлагает африканским странам программу так называемой «циркулярной» миграции, по которой сезонные рабочие могут получить разрешение на въезд в упрощённом порядке.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Семь человек госпитализированы после бега быков в испанской Памплоне

"Езжайте домой". На Майорке устали от рекордного притока туристов

Третий забег с быками в Памплоне

Испания Мавритания Незаконная иммиграция