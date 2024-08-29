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Венгерские аграрии борются с засухой

Засуха в Венгрии
Засуха в Венгрии Авторское право AP/© copyright 2024 Associated Press. All rights reserved
Авторское право AP/© copyright 2024 Associated Press. All rights reserved
By Габор Киш
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Сильная засуха в Венгрии создает серьезные проблемы для сельского хозяйства. Уровень воды в Тисе, второй по величине реке страны, рекордно низок.

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Островки песка видны на реке Тиса в Вежени в венгерском регионе Яс-Надькун-Сольнок. Уровень воды настолько низок, что не покрывает даже днища рыболовных судов, и некоторые из них застряли на берегу.

Это всё более распространённое зрелище на второй по величине реке Венгрии из-за продолжающейся засухи.

За последние полтора десятилетия слишком низкий уровень воды наблюдался на реке Тиса в 2022 году, он был примерно на 20 см ниже текущего уровня. Интересно, что во время наводнения уровень воды может подниматься на 13 метров выше, чем сейчас.

К счастью, ситуация на Тисе пока не критическая. Если уровень воды упадет еще больше, есть возможность водохранилище озера Тиса.

Аттила Ловас, директор Управления водного хозяйства региона Центральная Тиса:

"Не было необходимости вводить ограничения, все потребности в воде были удовлетворены, и даже имеется резерв".

Сильная засуха примерно на 60% территории Венгрии создает серьёзные проблемы для сельского хозяйства. Ливни последних недель лишь немного увлажнили поверхнрость почвы, не более полуметра в глубину, а дальше земля осталась сухой. По оценкам, в этом году на венгерских полях уже не досчитаются 4 миллионов тонн кукурузы.

Жомбор Орбан, фермер из Тисадежса, ощутил последствия засухи сполна. Два года назад она уничтожила всю его кукурузу, а теперь он ожидает снижения урожайности на 30–50%. Жомбор говорит, что орошение хорошо окупается, но фермеры нечасто объединяются, чтобы инвестировать в оборудование:

"Я также занимаюсь фермерством в деревне по соседству, где у нас было на четверть больше осадков, чем здесь, в Тисадежсе. Мы можем орошать небольшую часть поля, и урожай там хороший, но мы не можем орошать поле рядом с ним, и урожай там будет вдвое меньше".

Лишь небольшой процент пахотных земель в Венгрии орошается. Цены на продукты питания, вероятно, снова вырастут из-за неурожая.

Габор Киш, Euronews:

"По данным крупнейшей венгерской фермерской организации, засуха уже нанесла ущерб земле в размере 500 миллиардов форинтов в этом году. Урожайность подсолнечника снизилась на 30%. Только те фермеры, которые могут непрерывно орошать, могут компенсировать свои потери".

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