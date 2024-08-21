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Засуха в Румынии: фермеры вынуждены забивать скот

Иллюстрационное фото
Иллюстрационное фото Авторское право Vadim Ghirda/Copyright 2019 The AP. All rights reserved.
Авторское право Vadim Ghirda/Copyright 2019 The AP. All rights reserved.
By Euronews
Опубликовано
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Фермеры в Румынии борются за сохранение поголовья скота. Из-за продолжающейся засухи им трудно обеспечить их кормом

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Поголовье крупного рогатого скота на фермах Румынии снижается каждый год по всей стране, но начиная с осени, существует риск сокращения на 30%.

С таким предупреждением выступили фермеры, которые заявили, что продадут всех своих животных на бойню, потому что их нечем кормить.

Из-за засухи корм становится все более труднодоступным и дорогим. С другой стороны, молоко стоит дешево, что делает бизнес нерентабельным.

Траян Гиртан - фермер, живущий в коммуне Слэтиоара в департаменте Олт. За последние несколько лет он сократил поголовье скота. В начале этого лета у него было 30 голов, но и часть из них ему пришлось продать.

Мужчина говорит, что в итоге у него останется лишь половина от того, что осталось, чтобы не закрывать ферму на зиму. В настоящее время кормление животных обходится ему в 1000 евро в месяц.

"Корма стоят почти вдвое дороже, чем в прошлом году. А как сейчас обстоят дела с ценами на скот? Цена на скот на 30-40 % ниже, чем год назад", - говорит Траян. За быка весом 400-500 кг я получаю на бойне не более 4000 - 4500 леев (800-900 евро). А в прошлом году? В прошлом году - 8000-9000 леев (1600-1800 евро)".

Такая ситуация наблюдается во всех румынских департаментах, пострадавших от засухи, говорят представители животноводов.

Тем, кто сейчас потребляет зимние корма, придется ликвидировать стада в октябре-ноябре. Последствия действительно будут долгосрочными, потому что уже сейчас мы наблюдаем резкое, драматическое и тревожное падение поголовья - у нас осталось чуть больше миллиона коров, а было до 7 миллионов
Думитру Григорян
председатель Румынской ассоциации животноводов мясного направления

Мелкие фермеры говорят, что последствия будут ощущаться потребителями. По их словам, в следующем году баранина и говядина подорожают вдвое, потому что животных больше не найти.

В Румынии по-прежнему насчитывается около миллиона голов крупного рогатого скота, в том числе около 300 000 молочных коров.

Животноводы говорят, что после закрытия фермы снова вывести ее на прежний уровень производства сложно и долго.

По мнению представителей животноводов, давление на скотобойни возрастет осенью. В это время фермерам уже разрешено продавать животных, за которых они получили субсидии от Румынского агентства по выплатам и интервенциям для сельского хозяйства, - животных, которых они обязаны были содержать в течение четырех месяцев.

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