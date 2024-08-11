By Euronews

Некоторые фермеры опасаются потерять до 90% всего урожая и просят власти о помощи

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Румыния страдает от последствий одной из самых сильных волн жары за всю историю страны.

В июле температура превысила 40 градусов по Цельсию. И эта экстремальная жара до сих пор создает проблемы для многих - не в последнюю очередь для фермеров, которые выращивают подсолнечник и кукурузу.

Июльская жара уничтожила большую часть урожая многих из этих фермеров, и теперь, по их словам, они ожидают потерь около 90%.

"Если в хороший год, скажем, мы получали где-то 2500-3000 кг с гектара, то в этом году мы надеемся достичь 1000 кг. Хотя, судя по тому, что мы здесь видим, мы этого точно не достигнем", - сказал Euronews Думитру Бита, фермер из деревни Кастранова.

Его деревня находится в уезде Долж, Олтения, на юге Румынии. Фермеры в Олтении были вынуждены начать уборку подсолнечника на три недели раньше, чем в предыдущие годы. У некоторых фермеров урожай полностью погиб.

"Это катастрофа. Дождей не было... Я даже не знаю, смогу ли я покрыть расходы", - говорит фермер Юлиан Гроза из деревни Леу в Долже.

По данным сельскохозяйственных властей, от засухи пострадало около 65% всех посевов подсолнечника в уезде Долж.

Национальное метеорологическое управление Румынии предупреждает, что засуха будет продолжаться.

"Было зарегистрировано около 300 заявлений о бедственном положении посевов цветов и кукурузы, - пояснила Адела Апосту из сельскохозяйственного департамента. - Урожай пострадал, люди недовольны сложившейся ситуацией и продолжают подавать заявления".

Опустошения происходят на фоне продолжающейся в Румынии жаркой солнечной погоды, которая привела и к сильной засухе в некоторых частях страны, и к высыханию водоемов.

На юге страны, в уезде Галац, дождей не было уже три месяца, в результате чего озеро Талабаска почти полностью лишилось воды.

В июле министр сельского хозяйства Румынии Флорин Барбу объявил, что фермеры получат компенсацию в размере от 200 до 250 евро за гектар поврежденных посевов.

Румынское национальное информационное агентство Agerpres сообщило, что общая сумма предполагаемых средств на компенсацию засухи составляет от 500 до 600 миллионов евро.

Также стало известно, что правительство планирует запросить финансовую поддержку у Европейской комиссии, чтобы помочь пострадавшим сельскохозяйственным секторам.

Также предпринимаются меры по облегчению финансового бремени сельскохозяйственных компаний, включая возможные меры по отсрочке выплат по кредитам.