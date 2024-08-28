NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Путешествия
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкасты
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Визит Эммануэля Макрона в Сербию: почему он важен и что поставлено на карту?

Президент Сербии Александр Вучич и президент Сербии Эммануэль Макрон, 10 ноября 2022.
Президент Сербии Александр Вучич и президент Сербии Эммануэль Макрон, 10 ноября 2022. Авторское право AP Photo/Michel Euler
Авторское право AP Photo/Michel Euler
By Sophia Khatsenkova
Опубликовано
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Визит Макрона в Белград состоится менее чем через пять месяцев после того, как он принял в Париже президента Сербии Александра Вучича. В ходе этой поездки главы двух государств смогут обсудить экономические вопросы, оборону, энергетику и искусственный интеллект.

РЕКЛАМА

Эммануэль Макрон собирается с официальным визитом в Сербию, подтвердили в Елисейском дворце. 29 и 30 августа президент Франции проведет в Белграде, где обсудит в том числе продажу 12 истребителей Rafale французского производства на сумму в 3 миллиарда евро.

В этом году Белград увеличил расходы на вооружение, и "Франция стала излюбленным направлением для сербских заявок на перевооружение", — говорит специалист по Западным Балканам Высшей школы святой Анны Софи Гёде.

По ее словам, Париж пытается укрепить двусторонние отношения с Белградом, пытаясь отвлечь Сербию от зависимости от России в области обороны и систем безопасности.

Французские истребители Rafale
Французские истребители RafaleDarko Vojinovic/AP Photo

"Возвращение президента Сербии Александра Вучича ближе к ЕС можно рассматривать как умный дипломатический ход Макрона", — считает Софи Гёде.

Однако, по мнению большинства экспертов, это ложная иллюзия. "В последние несколько лет Сербия налаживает хорошие связи с Россией и Китаем", —объясняет профессор истории и политики Юго-Восточной Европы в Университете Граца Флориан Бибер.

Китайский лидер Си Цзиньпин посетил Белград в мае в рамках своего первого визита в Европу после пандемии COVID-19 в 2020 году. Китай вложил в Сербию миллиарды, особенно в её горнодобывающую и обрабатывающую промышленность.

Что касается России, то Сербия остается ее ближайшим союзником на Западных Балканах благодаря прочному энергетическому сотрудничеству, противостоянию независимости Косова и общей православной религии.

"Каждый раз, когда возникают эти партнерские отношения с ЕС, Белграду удается сбалансировать свои отношения с Китаем и Россией. Сербия никогда не будет складывать все яйца в одну корзину, — говорит старший научный сотрудник Центра европейской политики в Белграде Страхиня Суботич. — Пока Сербия зависит от России в энергетическом и косовском плане, у Кремля всегда будут рычаги влияния".

Острая тема вступления Сербии в ЕС

Еще одним важным вопросом на переговорах станет вступление Сербии в ЕС, которое в значительной степени зависит от нормализации отношений с частично признанным Косовым.

Белград не признает суверенитет Приштины, которая провозгласила независимость в 2008 году. Многочисленные попытки умиротворения и диалога под руководством Брюсселя в последние годы провалились.

"Из-за напряженного геополитического контекста и отсутствия системы сдержек и противовесов в отношении того, что Сербия собирается делать с возросшими оборонными возможностями, я скептически отношусь к мудрому решению Франции продавать оружие Сербии", — отметила Софи Гёрде.

Макрон, как оказалось, встал на сторону Сербии в этом конфликте. В начале августа Франция осудила "множественные односторонние действия косовских властей", которые "ставят под угрозу усилия по нормализации отношений".

Однако аналитики по-прежнему скептически относятся к политической воле Вучича реально продвигаться вперед по пути интеграции в ЕС.

"Эти попытки больше похожи на попытки сблизить Сербию с ЕС с помощью экономических элементов, чем на ценности интеграции в ЕС. Официально Сербия стремится к вступлению в ЕС, но за последние несколько лет существенного прогресса не наблюдается", — говорит Флориан Бибер.

И хотя Белград добился определенного прогресса в судебной системе, в том, что касается верховенства закона, борьбы с коррупцией, организованной преступности и свободы слова был достигнут ограниченный прогресс, говорится в ежегодном докладе о прогрессе Сербии, опубликованном Еврокомиссией в 2023 году.

РЕКЛАМА

"Вучич хотел бы стать частью ЕС, но только если он сможет вести себя как Виктор Орбан в Венгрии", — отмечает Страхиня Суботич.

Европарламент обвинил Венгрию в том, что за последние несколько лет она все больше отступает от принципов верховенства закона, борьбы с коррупцией и прав ЛГБТК+.

По мнению экспертов, придерживаясь демократических принципов, необходимых для вступления в ЕС, правительство Вучича, которое часто обвиняют в репрессиях против политических оппонентов и закрытии независимых СМИ, может многое потерять.

Euronews обратился за комментариями к правительству Сербии, но не получил ответа.

РЕКЛАМА
Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Александр Вучич: «протесты — террор меньшинства»

Еврокомиссар: Сербии нужно поработать над дальнейшим согласованием с внешней политикой ЕС

Гонка за портфелями: кто будет управлять бюджетом ЕС?

Политика Сербии Александр Вучич Эммануэль Макрон Французская политика