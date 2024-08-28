Визит Макрона в Белград состоится менее чем через пять месяцев после того, как он принял в Париже президента Сербии Александра Вучича. В ходе этой поездки главы двух государств смогут обсудить экономические вопросы, оборону, энергетику и искусственный интеллект.

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Эммануэль Макрон собирается с официальным визитом в Сербию, подтвердили в Елисейском дворце. 29 и 30 августа президент Франции проведет в Белграде, где обсудит в том числе продажу 12 истребителей Rafale французского производства на сумму в 3 миллиарда евро.

В этом году Белград увеличил расходы на вооружение, и "Франция стала излюбленным направлением для сербских заявок на перевооружение", — говорит специалист по Западным Балканам Высшей школы святой Анны Софи Гёде.

По ее словам, Париж пытается укрепить двусторонние отношения с Белградом, пытаясь отвлечь Сербию от зависимости от России в области обороны и систем безопасности.

Французские истребители Rafale Darko Vojinovic/AP Photo

"Возвращение президента Сербии Александра Вучича ближе к ЕС можно рассматривать как умный дипломатический ход Макрона", — считает Софи Гёде.

Однако, по мнению большинства экспертов, это ложная иллюзия. "В последние несколько лет Сербия налаживает хорошие связи с Россией и Китаем", —объясняет профессор истории и политики Юго-Восточной Европы в Университете Граца Флориан Бибер.

Китайский лидер Си Цзиньпин посетил Белград в мае в рамках своего первого визита в Европу после пандемии COVID-19 в 2020 году. Китай вложил в Сербию миллиарды, особенно в её горнодобывающую и обрабатывающую промышленность.

Что касается России, то Сербия остается ее ближайшим союзником на Западных Балканах благодаря прочному энергетическому сотрудничеству, противостоянию независимости Косова и общей православной религии.

"Каждый раз, когда возникают эти партнерские отношения с ЕС, Белграду удается сбалансировать свои отношения с Китаем и Россией. Сербия никогда не будет складывать все яйца в одну корзину, — говорит старший научный сотрудник Центра европейской политики в Белграде Страхиня Суботич. — Пока Сербия зависит от России в энергетическом и косовском плане, у Кремля всегда будут рычаги влияния".

Острая тема вступления Сербии в ЕС

Еще одним важным вопросом на переговорах станет вступление Сербии в ЕС, которое в значительной степени зависит от нормализации отношений с частично признанным Косовым.

Белград не признает суверенитет Приштины, которая провозгласила независимость в 2008 году. Многочисленные попытки умиротворения и диалога под руководством Брюсселя в последние годы провалились.

"Из-за напряженного геополитического контекста и отсутствия системы сдержек и противовесов в отношении того, что Сербия собирается делать с возросшими оборонными возможностями, я скептически отношусь к мудрому решению Франции продавать оружие Сербии", — отметила Софи Гёрде.

Макрон, как оказалось, встал на сторону Сербии в этом конфликте. В начале августа Франция осудила "множественные односторонние действия косовских властей", которые "ставят под угрозу усилия по нормализации отношений".

Однако аналитики по-прежнему скептически относятся к политической воле Вучича реально продвигаться вперед по пути интеграции в ЕС.

"Эти попытки больше похожи на попытки сблизить Сербию с ЕС с помощью экономических элементов, чем на ценности интеграции в ЕС. Официально Сербия стремится к вступлению в ЕС, но за последние несколько лет существенного прогресса не наблюдается", — говорит Флориан Бибер.

И хотя Белград добился определенного прогресса в судебной системе, в том, что касается верховенства закона, борьбы с коррупцией, организованной преступности и свободы слова был достигнут ограниченный прогресс, говорится в ежегодном докладе о прогрессе Сербии, опубликованном Еврокомиссией в 2023 году.

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"Вучич хотел бы стать частью ЕС, но только если он сможет вести себя как Виктор Орбан в Венгрии", — отмечает Страхиня Суботич.

Европарламент обвинил Венгрию в том, что за последние несколько лет она все больше отступает от принципов верховенства закона, борьбы с коррупцией и прав ЛГБТК+.

По мнению экспертов, придерживаясь демократических принципов, необходимых для вступления в ЕС, правительство Вучича, которое часто обвиняют в репрессиях против политических оппонентов и закрытии независимых СМИ, может многое потерять.

Euronews обратился за комментариями к правительству Сербии, но не получил ответа.