By Euronews и AP, EBU

Сербии нужно поработать над демократическими реформами, укреплением верховенства закона и дальнейшим согласованием с внешней политикой ЕС. Об этом заявил в Белграде еврокомиссар по расширению Оливер Вархели. В тот же день Белград посетил глава украинского МИДа в сопровождении первой леди.

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Сербии нужно поработать над демократическими реформами, укреплением верховенства закона и "дальнейшим согласованием с внешней политикой ЕС", чтобы вступить в европейскую семью. Об этом заявил в Белграде еврокомиссар по расширению Оливер Вархели.

Он выразил надежду, что, следуя этой программе, Белград сможет стать членом Евросоюза в следующие пять лет.

Нельзя забывать о необходимости дальнейшего согласования с внешней политикой Евросоюза. Мы в очередной раз обсуждали это: Сербии нужно продвигаться в данном направлении Оливер Вархели еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства

Вархели пробудет в Сербии до 15 мая. В ходе визита он встретиться, помимо президента, с председателем Национальной скупщины, премьер-министром, лидерами политических партий.

Я надеюсь, что то, в чем Оливер Вархели справедливо упрекал нас, а именно наше несоблюдение их внешней политики, не станет помехой (на пути в ЕС - прим.ред.) Александр Вучич президент Сербии

Камнем преткновения на этом пути остаются дружественные отношения Белграда с Москвой. Так, Сербия отказалась присоединиться к западным санкциям против России после её вторжения в Украину.

Президент Александр Вучич неоднократно заявлял,что придерживается “нейтральной” политики, поддерживая связи как с Москвой и Пекином, так и с Брюсселем и Вашингтоном. Наблюдатели и оппозиция придерживаются иного мнения, считая, что при его авторитарном правлении эта балканская страна гораздо больше сблизилась с Россией и особенно Китаем.

Так, во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в Белград на прошлой неделе Китай и Сербия подписали соглашение о построении “прочных” отношений и “общем совместном будущем”.

Первая леди Украины Елена Зеленская во время встречи с президентом Сербии Александром Вучичем в Белграде, 13 мая 2024 г. Marko Drobnjakovic/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Накануне Белград с неожиданным визитом посетил министр иностранных дел Украины в сопровождении первой леди. В ходе первого - после российского вторжения в Украину - визита Дмитрий Кулеба встретился с президентом Александром Вучичем и новым премьер-министром Милошем Вучевичем, в правительство которого входят несколько пророссийски настроенных министров (двое из них находятся под санкциями США).

В заявлении, опубликованном канцелярией премьер-министра после переговоров, говорится, что "Сербия привержена уважению международного права и территориальной целостности каждого государства - члена Организации Объединенных Наций, включая Украину”.

Вучич трижды неофициально встречался с президентом Зеленским на полях международных конференций. Сербия предоставляла Украине гуманитарную и финансовую помощь.

EU Commission president Ursula von der Leyen on the Serbia-Kosovo relationship

Ещё одним препятствием на пути Сербии в ЕС остаётся Косово. С 2008 года, когда этот автономный край провозгласил независимость от Сербии, Белград отказывается её признавать.

В прошлом месяце министры иностранных дел ЕС договорились заморозить процесс вступления Сербии в ЕС, если она не выполнит соглашение о нормализации отношений с Косово. Сербия не должна препятствовать усилиям Косово по вступлению в ключевые международные организации, а именно: ООН, Совет Европы и НАТО.