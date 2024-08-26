Как Жордан Барделла голосовал в Европарламенте?

В ходе своего первого мандата в ЕП французский евродепутат Жордан Барделла голосовал против резолюции в поддержку ЕС Украины, пакта о миграции и убежище, а также европейского сертификата вакцинации от коронавируса

РЕКЛАМА

После поражения "Национального объединения" на досрочных парламентских выборах во Франции он не привлекал к себе внимания. Между тем, Жордан Барделла, переизбранный в июне на второй срок в качестве евродепутата, теперь является председателем новой ультраправой группы "Патриоты за Европу" в Европарламенте. Так что его законотворческая деятельность, голосования и заявления будут тщательно изучаться. А как он голосовал ранее в Страсбурге и Брюсселе по ряду ключевых документов?

Поддержка Украины

Это была первая резолюция, принятая Европарламентом в Страсбурге после европейских выборов в июне. 17 июля 2024 года резолюция в поддержку Украины была принята подавляющим большинством голосов - 495 голосов "за", 137 "против" и 47 воздержавшихся. Жордан Барделла проголосовал против текста, который, в частности, призывает Евросоюз усилить поддержку Украины перед лицом агрессии со стороны России.

"Мы не согласны с тем, что каждое государство-член должно в принципе выделять 0,5% своего ВВП в год на поддержку Украины, что для Франции эквивалентно 7 млрд евро в год", - заявил Барделла на пленарном заседании во время дебатов о необходимости дальнейшей поддержки Киева.

Председатель новой ультраправой группы "Патриоты за Европу" заявил, что он против"поставок оружия, способного нанести прямой удар по российской территории", и"вступления Украины в НАТО" на том основании, что они, по его мнению,"увеличат риск эскалации с ядерной державой", Россией.

Евродепутат также выступил против вступления Украины в Европейский союз, как это предлагается в резолюции, на том основании, что это"поставит под угрозу выживание нашей экономики и нашего сельского хозяйства, серьезно разбалансировав общую сельскохозяйственную политику", утверждал он.

Прекращение огня в Газе

После нападения ХАМАС 7 октября, в результате которого в Израиле погибли почти 1200 человек, "Национальное объединение" согласовало свои позиции с позицией премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и даже представило себя в качестве ведущего сторонника евреев, пытаясь заставить людей забыть обвинения в антисемитизме, ранее выдвинутые против партии.

Через десять дней после нападения, 7 октября, Барделла и другие депутаты Европарламента внесли предложение о принятии резолюции о"подлых террористических атаках ХАМАС на Израиль", "праве Израиля на самооборону в соответствии с гуманитарным и международным правом" и"гуманитарной ситуации в Газе".

Текст"подтверждает право Израиля на существование" и призывает"немедленно приостановить выплату любых средств ЕС палестинским организациям, в частности Палестинской автономии и БАПОР".

Барделла, однако, проголосовала за необязательную резолюцию, призывающую к постоянному прекращению огня в секторе Газа и возобновлению мирного процесса.

Резолюция была принята Европарламентом 18 января 2024 года 312 голосами против 131 при 72 воздержавшихся. В качестве предварительного условия прекращения огня евродепутаты выдвинули немедленное освобождение заложников, удерживаемых ХАМАС в Газе.

Евросоюз и международное сообщество, столкнувшиеся с неспособностью обеспечить постоянное прекращение огня, обвиняются в бессилии и слабости, в то время как в результате военных действий Израиля в Газе в ответ на нападение 7 октября погибло более 40 000 человек, в основном женщин и детей.

Новый пакт о миграции и убежище

10 апреля 2024 года Европарламент дал зеленый свет десяти законодательным текстам, составляющим Пакт о миграции и убежище, представленный Еврокомиссией в сентябре 2020 года.

Этот пересмотр системы миграционной политики и политики предоставления убежища ЕС предусматривает ускоренное рассмотрение заявлений о предоставлении убежища, перемещение лиц, ищущих убежища, между государствами-членами, проверку граждан третьих стран на внешних границах ЕС, более эффективное реагирование в случае кризиса и регистрацию данных о лицах, прибывающих в ЕС нелегально.

Председатель "Национального объединения" тогда заверил, что его партия "всеми силами будет противостоять этому пакту".

"В то время, когда массовая иммиграция становится экзистенциальным вызовом, который только зарождается и уже представляет угрозу для нашей безопасности, нашей идентичности и стабильности наших обществ по всей Европе, Европейский союз выбирает путь слабости", - отметил Барделла в своем заявлении.

РЕКЛАМА

Хотя он голосовал против большинства текстов, составляющих Пакт о миграции и убежище, но все же поддержал постановление Eurodac, вводящее регистрацию данных о людях, прибывающих в ЕС нелегально, включая отпечатки пальцев и изображения лица, начиная с шестилетнего возраста.

Европейский зеленый пакт

"Каковы результаты "Зеленого пакта"? Тысячи разгневанных фермеров, вышедших на улицы, потому что они больше не могут работать и зарабатывать на жизнь своим трудом!" - заявил Джордан Барделла на предвыборном митинге перед европейскими выборами в Монбельяре в марте.

"Макронисты проводят политику деградации на протяжении последних семи лет, подчиняясь целям "Зеленого пакта", который выступает за снижение урожайности сельскохозяйственных культур и уменьшение поголовья скота. Тот, кто защищает сельскохозяйственную мощь Франции, - это "Национальное объединение"", - вновь заявил он в феврале 2024 года, выступая на Сельскохозяйственной ярмарке.

Европейский зеленый пакт - это экологический компас Еврокомиссии. Его главная цель - достижение Евросоюзом климатической нейтральности к 2050 году.

РЕКЛАМА

В июле 2021 года Европейская комиссия представила ряд предложений по сокращению выбросов парниковых газов в ЕС на 55% по сравнению с уровнем 1990 года к 2030 году.

Один из ключевых текстов Европейского зеленого пакта, Закон о восстановлении природы, требует восстановления 20% суши и морских территорий ЕС и 30% мест обитания в плохом состоянии (леса, луга, водно-болотные угодья) к 2030 году.

Барделла, который регулярно осуждает"карательную экологию", проголосовал против.

Он также проголосовал против запрета новых дизельных и бензиновых автомобилей к 2035 году, против новой цели - 42,5% возобновляемой энергии в европейском энергобалансе к 2030 году, против сокращения вдвое использования пестицидов (отвергнутого Европарламентом) и против сокращения отходов упаковки.

РЕКЛАМА

Однако он воздержался при голосования по вопросу введения пограничного налога на выбросы углекислого газа.

Резолюция о чрезвычайной ситуации в области климата и окружающей среды

Еще в 2019 году öордан Барделла проголосовал против предложения о принятии резолюции о чрезвычайной ситуации в области климата и окружающей среды. В преддверии COP25 евродепутаты символически объявили о чрезвычайной климатической и экологической ситуации в Европе и во всем мире в связи с повышением температуры, потерей биоразнообразия и выходом США из Парижского соглашения.

В своей подробной оценке экологической деятельности политических групп и национальных делегаций Европарламента в ходе предыдущего законодательного собрания НПО Bloom поставила "Национальному объединению" оценку 3,8/20.

"Ультраправые и консервативные группы, чьи экологические показатели были ужасающими, сделали все возможное, чтобы использовать свои голоса для блокирования всех мер в пользу планеты, а также здоровья и прав граждан и работников, включая фермеров и рыбаков", - говорится в отчете организации.

РЕКЛАМА

Закон об искусственном интеллекте

Первый в мире закон об искусственном интеллекте был принят Европейским парламентом в марте 2024 года 523 голосами "за", 46 "против" и 49 "воздержавшихся". Барделла проголосовал "за".

Этот документ, в частности, ограничивает использование биометрических систем идентификации правоохранительными органами и запрещает использование социального рейтинга, как в Китае.

Несколько недель спустя Барделла заявил:"Когда речь идет о цифровых вопросах, мы не можем довольствоваться только регулированием".

Европейский план восстановления

Хотя евродепутатам не было предложено голосовать непосредственно по европейскому плану восстановления на 2021 год, они дали зеленый свет финансовому механизму, который сделает это возможным: Фонду восстановления и устойчивости.

РЕКЛАМА

Чтобы помочь странам ЕС справиться с последствиями пандемии ковид-19, этот инструмент заложил пакет в 750 миллиардов евро (806,9 миллиарда евро в 2022 году) в виде грантов и кредитов, включая 40 миллиардов евро для Франции. Эти средства, которые на сегодняшний день уже частично освоены, предназначены для финансирования экологического перехода, цифровой трансформации и готовности к кризису.

Европейский парламент принял этот текст в феврале 2021 года 582 голосами "за", 40 "против" и 69 воздержавшихся. Депутаты от "Национального объединения", в том числе Барделла, воздержались, осудив, по их мнению, слишком высокую стоимость для Франции и потерю суверенитета для государств-членов.

"План восстановления означает, что Франция получит 40 миллиардов евро, но должна будет выплатить не менее 80 миллиардов евро", - критиковал Жордан Барделла этот проект в эфире X в мае, во время европейской избирательной кампании.

Погашение совместного кредита должно начаться в 2028 году. Он будет распределен на 30 лет, до 2058 года. Для этого Евросоюз планирует увеличить свои бюджетные поступления, например, за счет налога на непереработанную пластиковую упаковку.

РЕКЛАМА

По словам экономистов, пока еще слишком рано определять суммы, которые придется возместить каждому государству-члену.

Санитарный пропуск

Через год после начала пандемии ковид-19 Барделла выступил против создания европейского санитарного пропуска во имя"борьбы за свободы".

Утвержденный 8 июня 2021 года Европарламентом 546 голосами "за", 93 "против" и 51 воздержавшимся, Европейский санитарный пропуск был призван облегчить и обезопасить поездки, особенно между государствами-членами, во время пандемии.

Он представлял собой цифровой или бумажный QR-код, подтверждающий статус вакцинации.

РЕКЛАМА

Сертификат вступил в силу во всех государствах-членах 1 июля 2021 года, а затем был продлен до июня 2023 года.

Право на аборт

После того как в июле 2022 года Верховный суд США признал конституционное право на аборт, Европейский парламент принял не имеющую обязательной силы резолюцию о праве на аборт. 7 июля 2022 года евродепутаты выразили желание включить право на аборт в Хартию основных прав ЕС. Как и все евродепутаты от "Национального объединения", Барделла отсутствовал на голосовании.

Французский парламент дал добро на включение в Конституцию "гарантированной свободы женщин" на аборт 4 марта 2024 года. Некоторые представители "Национального объединения" проголосовали "за", другие - "против", а некоторые воздержались.

"Бардепаля"

Однако евродепутата регулярно обвиняют в том, что его отсутствие на заседаниях Европейского парламента бросается в глаза, из-за чего критики прозвали его "Бардепаля" (сокр. - "Барделла отсутствует").

РЕКЛАМА

"У меня один из лучших показателей посещаемости среди всех французских евродепутатов - 94% присутствия на голосованиях", - ответил на это Жордан Барделла 17 апреля в утреннем шоу RMC-BFMTV.

В опубликованном в апреле исследовании служба Libération's CheckNews утверждает, что цифра"94% посещаемости голосований" (93,46%, если быть точным) нуждается в переосмыслении.

Во-первых, по этому показателю Барделла занимает 61-е место из 79 французских евродепутатов.

Libération также отмечает, что эта цифра отражает только присутствие евродепутатов на пленарных заседаниях. Европарламентарии, как правило, посещают пленарные заседания, поскольку их суточные в размере 350 евро сокращаются вдвое, если они не принимают участия в голосованиях. Однако это не относится к работе в комитетах.

РЕКЛАМА

Газета также отмечает, что голосования и дебаты на пленарных заседаниях составляют лишь малую часть парламентской работы.