Франция: лидер ультраправых против отправки войск в Украину

By Euronews

Жордан Барделла заявил, что поддерживает право Украины защищаться от России, но выступает против отправки в эту страну французских войск.

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Лидер французского ультраправого "Национального объединения" Жордан Барделла выступил против отправки французских войск в Украину. "Присутствие войск на земле - это красная линия", — сказал Барделла. Заявление политика прозвучало во время его визита на выставку вооружений Eurosatory под Парижем.

Барделла подчеркнул, что поддерживает право Украины защищаться от России, поставляя ей оборонное оборудование, вооружение и боеприпасы. Но при этом отметил, что не стал бы предоставлять Киеву ракеты дальнего радиуса действий.

Также Барделла сообщил, что хотел бы продолжить партнерство между Францией и Израилем в сфере обороны.

Жордан Барделла, лидер "Национального объединения": "Я, в отличие от президента республики, против того, чтобы отправить войска и французских солдат в Украину. Потому что я считаю, что в первую очередь против этого решения выступает большинство французов. Сама Украина и (украинский) президент (Владимир) Зеленский не призывали к отправке французских войск в Украину. Это может иметь драматические последствия для мира во всем мире".

Тем временем глава правительства Франции Габриэль Атталь прокомментировал заявление Барделла, который сказал, что откажется от премьерства, если его партия не получит в парламенте абсолютного большинства.

Габриэль Атталь, премьер-министр Франции: "Мне выпала честь быть премьер-министром в течение последних пяти месяцев, в чрезвычайно трудное время, с войной в Европе, климатическими проблемами, геополитическими потрясениями и вызовами, внедрением искусственного интеллекта, с очевидными проблемами при относительном большинстве. Но я ни на секунду не подумал: "Это слишком сложно, здесь относительное большинство, я не буду вмешиваться". Это говорит об одном, что "Национальное объединение" — партия оппозиции, а не партия власти".

Тридцатого июня во Франции пройдет первый тур досрочных парламентских выборов. Они были созваны в связи с решением президента Эммануэля Макрона распустить Национальное собрание после победы на Европейских выборах во Франции ультраправых.