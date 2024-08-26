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Прокуратура назвала имя арестованного после нападения в Золингене

Предполагаемого преступника, совершившего нападение с ножом в Золингене, вывозят с вертолета в Карлсруэ, 25 августа 2024 года
Предполагаемого преступника, совершившего нападение с ножом в Золингене, вывозят с вертолета в Карлсруэ, 25 августа 2024 года Авторское право Uli Deck/(c) Copyright 2024, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten
Авторское право Uli Deck/(c) Copyright 2024, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten
By Euronews
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Ответственность за нападение взяла на себя группировка «Исламское государство», но следователи сомневаются в этом

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Прокуратура Германии назвали имя подозреваемого, задержанного после нападения с ножом в Золингене. Его зовут Исса, а фамилию следственные органы не разглашают. Его арестовали в субботу, причём некоторые СМИ сообщали, что он добровольно сдался полиции. Официальные лица, впрочем, подробностей почти не раскрывают.

По данным немецкой прессы, подозреваемый — 26-летний сириец, который просил в Германии убежища, но ему было отказано. Причём депортировать его должны были ещё в прошлом году.

Ранее сообщалось о задержании 15-летнего гражданина Киргизии, который обитал в общежитии для мигрантов вместе с подозреваемым и мог знать о его местонахождении.

Жертвами пятничного нападения стали три человека, восемь получили ранения, пять из них остаются в тяжёлом состоянии.

«Очень хорошо, что он сдался, ну или его арестовали. Это очень важно. Но что действительно интересно: почему?»

«Конечно, то, что он вроде бы сдался, обнадёживает. Но у меня нет слов, я совершенно потрясён тем, что подобное происходит снова и снова».

Ответственность за нападение взяла на себя группировка «Исламское государство», которая опубликовала предполагаемое видеообращение подозреваемого — однако неизвестно где и когда оно снято, и даже тот ли человек на видео.

Пока следствие не называет это преступление терактом.

Симона Ламмерт, городской совет Золингена:

«Конечно, мы все очень беспокоимся, что правое крыло получает всё больше и больше власти. И это определенно не выход. Конечно, приходится задавать трудные вопросы, но, знаете, расизм — это не выход».

Нападение произошло на центральной площади Золингена во время «Фестиваля разнообразия»: он был приурочен к 650-летию немецкого города. Праздники должны были продолжаться все выходные, но мероприятия решили отменить.

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