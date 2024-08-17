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Полиция помешала ультраправым сорвать гей-парад в Лейпциге

Протестующих полиция встретила на вокзале
Протестующих полиция встретила на вокзале Авторское право EBU
Авторское право EBU
By Euronews
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Сотни ультраправых демонстрантов прибыли в Лейпциг, чтобы сорвать гей-парад, но были остановлены немецкой полицией еще до начала акции протеста

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Сотни ультраправых активистов и неонацистов в субботу прибыли в Лейпциг с целью сорвать проведение гей-парада, запланированного в рамках мероприятий Дня Кристофер-стрит.

Однако уже на Центральном вокзал Лейпцига их остановила немецкая полиция.

Протестующим сообщили, что они подозреваются в использовании антиконституционной символики.

По данным властей Лейпцига, для участия в контрдемонстрации против ЛГБТ-акции зарегистрировалось до тысячи человек.

Мероприятие началось в субботу при повышенных мерах безопасности и большом присутствии полиции - в Лейпциг перебросили сотни полицейских из Саксонии и других земель Германии.

День Кристофер-стрит проводится ежегодно во многих городах мира и посвящен событиям 28 июня 1969 года: тогда полиция ворвалась в нью-йоркский бар для геев и лесбиянок "Stonewall Inn" на Кристофер-стрит, что вызвало многодневные акции протеста геев, лесбиянок и транссексуалов.

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